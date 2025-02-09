Χάκαραν την ιστοσελίδα των Times of Israel, με μήνυμα συμπαράστασης στην Παλαιστίνη

Αγνωστοι χάκερς έριξαν για λίγη ώρα σήμερα την ιστοσελίδα των Times of Israel, μεγάλης εφημερίδας του Ισραήλ, με ένα μήνυμα συμπαράστασης στην Παλαιστίνη να εμφανίζεται στην μαύρη οθόνη του υπολογιστή.

«Πιστεύετε στα αλήθεια ότι είστε ασφαλείς στην Παλαιστίνη; ‘Η πιστεύετε ότι μπορούν να σας προστατεύσουν; Είμαστε παντού αλλά δεν μπορείτε να μας δείτε. Εχουμε να πούμε ακόμα πολλά» ανάφερε το μήνυμα που εμφανιζόταν με αραβικά γράμματα και με χάσταγκ #FreePalaistine και #DarkEngine.

Λίγη ώρα αργότερα η ιστοσελίδα του ισραηλινού μέσου ενημέρωσης επανήλθε και λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: skai.gr

