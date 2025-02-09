Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι αναχώρησε σήμερα για την Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και μέλη του Κογκρέσου, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσκεψη αυτή έχει στόχο "να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις και τη στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στην Αίγυπτο και τις ΗΠΑ", όπως και να διεξαχθούν "διαβουλεύσεις για την περιφερειακή κατάσταση", σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Στο μεταξύ, η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έκτακτη αραβική σύνοδο κορυφής στις 27 Φεβρουαρίου για να συζητήσει τις «σοβαρές», όπως τις χαρακτήρισε, εξελίξεις για τους Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Η σύνοδος κορυφής θα λάβει χώρα εν μέσω της περιφερειακής και παγκόσμιας καταδίκης της πρότασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τη Λωρίδα της Γάζας και να δημιουργηθεί μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού πρώτα μετεγκατασταθούν αλλού οι Παλαιστίνιοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.