Τουρκία: Ο Καλίν είχε συνομιλίες στην Τεχεράνη με τον Ιρανό ομόλογό του για τον αγώνα κατά των "τρομοκρατικών" οργανώσεων

Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών Ιμπραχίμ Καλίν είχε συνομιλίες στην Τεχεράνη με τον Ιρανό ομόλογό του για να συζητήσουν για τον αγώνα κατά των "τρομοκρατικών" οργανώσεων και την κατάσταση στη Συρία, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Καλίν συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Πληροφοριών Ισμαήλ Χατίμπ, όπως και τον επικεφαλής της ασφάλειας Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν, τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, πρόσθεσε το Anadolu χθες, Σάββατο, το βράδυ.

Αυτοί συζήτησαν "τον αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως το PKK και το ΙΚ" (Ισλαμικό Κράτος), όπως και "για κοινές απειλές, για την κατάσταση στη Συρία, την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τις εξελίξεις σε σχέση με την παλαιστινιακή υπόθεση", πρόσθεσε το Anadolu.

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο έχει χαρακτηριστεί "τρομοκρατική" οργάνωση από την Τουρκία, όπως και από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τη Βρετανία, διεξάγει κατά του τουρκικού κράτους ένοπλο αγώνα που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από το 1984.

Η Τουρκία και το Ιράν ανήκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, η Άγκυρα υποστήριζε αυτούς που μάχονταν κατά του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμμαχος του οποίου ήταν η Τεχεράνη.

Μετά την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο, οι πρόεδροι της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκαν στο Κάιρο, ζητώντας την ενότητα της Συρίας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε επίσης χθες, Σάββατο, τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, για να συζητήσουν διμερή ζητήματα και για την "κατάσταση στην Παλαιστίνη", πρόσθεσε το Anadolu, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.