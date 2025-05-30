Αν νομίζετε ότι οι γάμοι στην ελληνική επαρχία είναι (συνήθως) μεγάλοι και φασαριόζικη, τότε κάνετε λάθος! Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην οικονομική περιοχή του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, όταν ένα ζευγάρι Ινδών έκλεισε όλη τη Wall Street γιορτάζοντας τον γάμο τους.

Εκατοντάδες καλεσμένοι, ντυμένοι με αστραφτερά σάρι και παραδοσιακά ινδικά κοστούμια συγκεντρώθηκαν στη Wall Street και περίμεναν το ζευγάρι να φτάσει έξω από το ιστορικό εστιατόριο Cipriani, ενώ ένας DJ έπαιζε μουσική στη διαπασών – μία μίξη Bollywood και ποπ.

Η κυκλοφορία σταμάτησε ενώ οι περαστικοί παρακολουθούσαν το… δρώμενο άφωνοι, τραβώντας συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους.

«Κλείσαμε τη Wall Street για έναν Baraat (γαμήλια ινδική παρέλαση) 400 ατόμων», έγραψε ο DJ AJ @djmumbai ανεβάζοντας και βίντεο από το πάρτι. «Φέραμε την καρδιά της Ινδίας στη Νέα Υόρκη. Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ;»

Ο ινδικός γάμος - υπερπαραγωγή έγινε viral και πολλοί αναρωτήθηκαν αν επρόκειτο για κάποιο γύρισμα ή αν όντως ήταν αληθινή γιορτή.

«Ποιοι είναι η νύφη και ο γαμπρός; Πρέπει να είναι δισεκατομμυριούχοι», σχολίασε κάποιος στα social media.

Τελικά, αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του γαμπρού - ο Varun Navani, CEO της AI πλατφόρμας Rolai - και της νύφης, η Amanda Soll, στέλεχος νομικής συμμόρφωσης.





