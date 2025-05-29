Η ρωσική αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο απευθείας συνομιλιών με την ουκρανική πλευρά θα είναι η ίδια με εκείνη της 16ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

«Θα είναι ίδια η ρωσική αντιπροσωπεία», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μαρία Ζαχάροβα όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής σε εκπομπή της ρωσικής τηλεόρασης.

Επικεφαλής τότε ήταν ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι – σύμβουλος του προέδρου Πούτιν – ο οποίος είχε ηγηθεί επίσης της αντιπροσωπείας που διεξήγαγε ανεπιτυχείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία το 2022, στους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης συμμετείχαν επίσης από ρωσικής πλευράς ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν, διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Επί του παρόντος, το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά στις 2 Ιουνίου, ημερομηνία που έχει προτείνει η Μόσχα. Ωστόσο, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ γνωστοποίησε χθες Τετάρτη πως το Κίεβο έχει στείλει ήδη στη Μόσχα το μνημόνιο που αποτυπώνει τις ουκρανικές θέσεις για την ειρηνευτική διαδικασία, υπογραμμίζοντας πως αναμένει τη ρωσική εκδοχή. «Δεν είμαστε αντίθετοι σε περαιτέρω συναντήσεις με τους Ρώσους και περιμένουμε το δικό τους “μνημόνιο”, ώστε η (επόμενη) συνάντηση να μην είναι άσκοπη και να μας φέρει πραγματικά πιο κοντά στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε.

