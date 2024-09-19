Χακάν Φιντάν: Η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στόχος της 'Αγκυρας

Εκτενή αναφορά στις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας παρατήρησε ότι ο ίδιος έλαβε πρόσκληση και συμμετείχε στη συνάντηση Gymnich της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, έπειτα από πέντε χρόνια, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία προσπάθεια να βρεθεί απάντηση στο ερώτημα πού και πώς μπορούν να προχωρήσουν από εδώ και στο εξής κάποιες «παγωμένες» επαφές με την Τουρκία.

Παράλληλα υπενθύμισε τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την επανεκλογή του πέρυσι, ότι η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στόχος της 'Αγκυρας.

Ο Φιντάν ισχυρίστηκε ωστόσο ότι οι προσπάθειες ορισμένων χωρών-μελών της ΕΕ (τις οποίες δεν κατονόμασε) να καταστήσουν τα δικά τους ζητήματα κεντρικό ζήτημα της ΕΕ έχουν ουσιαστικά αποπροσανατολίσει την ατζέντα της ΕΕ στις σχέσεις με την Τουρκία. «Εξετάσαμε λοιπόν εκεί τι μπορεί να γίνει για την περαιτέρω ενίσχυση και δόμηση της ήδη υπάρχουσας λειτουργίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η οικονομία, οι θεωρήσεις εισόδου (σ.σ. για τους Τούρκους πολίτες στη χώρες της ζώνης Σένγκεν), η εκπαίδευση και ο πολιτισμός» ανέφερε.

Παράλληλα σχολίασε πως «στις σχέσεις τους με την Τουρκία, ειδικά οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης συμπεριφέρονταν πάντα σαν να ήταν η ακροδεξιά στην εξουσία. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν η ακροδεξιά ερχόταν σήμερα στην εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα δεν θα άλλαζε για εμάς ως Τουρκία».

Αναφερόμενος στη δεδηλωμένη πρόθεση της 'Αγκυρας για ένταξη στην ομάδα των BRICS, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «εάν η οικονομική μας ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε στεφθεί με την απόδοση της ιδιότητας του μέλους, πέραν της Τελωνειακής Ένωσης, ίσως να μην βρισκόμασταν σε αυτού του είδους την αναζήτηση».

«Ενώ προσπαθούσαμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις οδηγήσουμε σε ένα ορισμένο σημείο με καλή πίστη, η διαδικασία σταμάτησε σε κάποιο σημείο. Είναι λοιπόν φυσιολογικό για εμάς να εξετάζουμε τι είδους εναλλακτικές λύσεις μπορεί να υπάρξουν από οικονομική άποψη» προσέθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι η Τουρκία είναι πολύ κοντά όχι μόνο στους BRICS, αλλά και στην ASEAN.

«Ενδιαφερόμαστε πολύ για την ASEAN. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί οικονομικής συνεργασίας στους οποίους η Τουρκία βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο. Υπάρχει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας, υπάρχουν οι οργανισμοί οικονομικής συνεργασίας που ιδρύθηκαν από τις ισλαμικές χώρες, υπάρχει η D8» κατέληξε ο Χακάν Φιντάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

