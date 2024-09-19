Πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα είναι η είδηση ότι ο εκλιπών Αιγύπτιος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης των Harrod’s, Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ (Mohamed Al Fayed) , κατηγορείται μετά θάνατον από πολλές γυναίκες πρώην υπαλλήλους τους, για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από περισσότερες από 20 γυναίκες, πρώην υπαλλήλους, ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, τους επιτέθηκε σεξουαλικά, ή και τις βίασε.

Μάλιστα, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του Αλ Φαγιέντ η εταιρεία όχι μόνο απέτυχε να παρέμβει, αλλά βοήθησε στη συγκάλυψη των υποθέσεων.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες του Harrods δήλωσαν ότι είναι «εντελώς τρομοκρατημένοι» από τους ισχυρισμούς και ζητούν ειλικρινή συγγνώμη από τα θύματα.

Ο Αλ Φαγιέντ αντιμετώπισε καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης όσο ήταν ζωντανός, αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί είναι πρωτοφανούς κλίμακας και σοβαρότητας. Το BBC πιστεύει ότι πολλές περισσότερες γυναίκες μπορεί να έχουν δεχτεί επίθεση.

Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου καθώς ο Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ έγινε παγκοσμίως γνωστός μετά τη σχέση του γιου του, Ντόντι, μαζί με την πριγκίπισσα Νταϊάνα - το ζευγάρι σκοτώθηκε το 1997 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι.

Τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των γυναικών προδημοσίευσε το BBC, ενώ το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Αλ Φαγέντ: Ενα Αρπακτικό στο Harrods» πρόκειται να προβληθεί αργότερα σήμερα.

Αυτοδημιούργητος, μεγαλομανής και... μισογύνης

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ γεννήθηκε στην περιοχή Roshdy της Αλεξάνδρειας, αλλά πάντα έκρυβε την ηλικία του. Αν και ο ίδιος ισχυριζόταν ότι γεννήθηκε το 1933, επίσημα έγγραφα αναφέρουν το έτος γέννησής του ως το 1929.

Ριψοκίνδυνος και φιλόδοξος, ξεκίνησε την επιχειρηματική σταδιοδρομία, πουλώντας αναψυκτικά και ραπτομηχανές στους δρόμους της Αλεξάνδρειας - δεν άφηνε καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. .Μάλιστα, σύμφωνα το πρώτο επεισόδιο του «The Crown» όπου εμφανίζεται ο αλ Φαγεντ, ο έφηβος τότε Μοχάμεντ είδε τον πρώην βασιλιά Εδουάρδο και τη Γουόλις Σίμπσον, να φτάνουν στο κοντινό βρετανικό προξενείο, ενώ την πόρτα του αυτοκινήτου τους ανοίγει ένας άψογα ντυμένος νεαρός μαύρος. «Θέλω να ταιριάξω μαζί τους, θέλω να είμαι σαν αυτούς, να έχω δύναμη σαν αυτούς» λέει αργότερα το αγόρι στα αδέλφια του,

Το 1954 γνώρισε και παντρεύτηκε τη Σαρμίρα Κασόγκι (Samira Khashoggi - αδερφή του εκατομμυριούχου Σαουδάραβα εμπόρου όπλων Αντνάν Κασόγκι (Adnan Khashoggi) – με την οποία απέκτησε τον γιο του, Ντόντι αλ Φαγέντ.

Αυτός ήταν ο πρώτος του γάμος, ο οποίος τον βοήθησε να καλλιεργήσει νέες σχέσεις και να χτίσει την αυτοκρατορία του. Ο Αντνάν Κασόγκι (θείο του δολοφονημένου αντιφρονούντος δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι) τον προσέλαβε στην επιχείρηση του και ο Μοχάμεντ έγινε από πλανόδιος πωλητής μεγαλοστέλεχος της αγοράς όπλων.

Το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια αργότερα, λίγους μήνες μετά την γένηση του Ντόντι. Κατά τον ισλαμικό νόμο, μετά το διαζύγιό τους, ο αλ Φαγέντ ανέλαβε την πλήρη επιμέλεια του γιου τους και η Σαρμίρα εγκατέλειψε την Αίγυπτο, γυρνώντας στην πατρίδα της.

Ο Μοχάμεντ αλ Φαγέντ μετακόμισε στη Γένοβα της Ιταλίας το 1958 και στη συνέχεια στο Λονδίνο το 1964. Δύο χρόνια αργότερα έγινε σύμβουλος του σουλτάνου του Μπρουνέι και ίδρυσε τη δική του ναυτιλιακή εταιρεία, τη Genevaco.

Όταν μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1974 ήταν ήδη γνωστό δημόσιο πρόσωπο, μάλιστα χρησιμοποιούσε το όνομα "Al-Fayed" αντί για "Fayed" καθώς πίστευε ότι η προσθήκη του "Al υπονοούσε αριστοκρατική προέλευση, όπως "de" στα γαλλικά ή "von" στα γερμανικά.

Tο 1979 αγόρασε το διάσημο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι και το 1985 αγόρασε τα Harrods στο Λονδίνο, σε μια ακόμα προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια της βασιλικής οικογένειας και τη βρετανική υπηκοότητα – για αυτά προσπαθούσε όλη του τη ζωή, εκμεταλλευόμενος ακόμα και την σχέση του γιου του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ.

Το 1985 παντρεύτηκε και τη Φινλανδή πρώην μοντέλο Heini Wathén, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά, αλλά πάντα αντιμετώπιζε ως «τρόπαιο». Έμεινε όμως μαζί της μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Μοχάμεντ αλ Φαγέντ ήταν επίσης ιδιοκτήτης της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ, την οποία αγόρασε το 1997 η οποία πουλήθηκε στη συνέχεια την πούλησε το 2013 στον Πακιστανό Shahid Khan.

To 2018 τρεις γυναίκες είχαν καταγγείλει τον αλ Φαγέντ για σεξουαλική κακοποίηση.

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών στο Λονδίνο, μια ημέρα πριν την 26η επέτειο θανάτου του γιου του, Ντόντι, τον οποίο λένε ότι δεν ξεπέρασε ποτέ, κατηγορώντας πάντα ως ηθικούς αυτουργούς την βρετανική βασιλική οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.