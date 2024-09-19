Ένας από τους περισσότερους από 50 άνδρες που κατηγορούνται ότι βίασαν τη Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό στην πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Γαλλίας ζήτησε σήμερα συγγνώμη στο δικαστήριο της Αβινιόν, όπου εκδικάζεται η υπόθεση.

Ο Λιονέλ Ροντρίγκες συγκαταλέγεται στους λιγοστούς κατηγορούμενους που έχουν παραδεχτεί ότι βίασαν την Πελικό, η οποία βιάστηκε από δεκάδες αγνώστους στη διάρκεια περίπου μιας δεκαετίας ενώ ήταν ναρκωμένη από τον σύζυγό της Ντομινίκ.

Ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος έβρισκε αγνώστους σε ιστοσελίδα και τους καλούσε στο σπίτι του ζευγαριού για να βιάσουν τη σύζυγό του, παραδέχτηκε τη Δευτέρα την ενοχή του ενώπιον του δικαστηρίου λέγοντας: "Είμαι βιαστής, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σε αυτή την αίθουσα".

Ο Ροντρίγκες, 44 ετών, πατέρας τριών παιδιών, είπε σήμερα απευθυνόμενος στην 72χρονη σήμερα Ζιζέλ Πελικό: "Λυπάμαι, φαντάζομαι ότι ζήσατε έναν εφιάλτη... και είμαι μέρος αυτού του εφιάλτη. Γνωρίζω ότι η συγγνώμη μου δεν θα αλλάξει αυτό που έγινε αλλά ήθελα να σας το πω".

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διαδηλώσεις υποστήριξης προς τη Ζιζέλ Πελικό σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η γυναίκα αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, όπως είχε το δικαίωμα και, αντιθέτως, ζήτησε να γίνει δημόσια.

Το γεγονός ότι δεκάδες, φαινομενικά, καθημερινοί άνθρωποι που σήμερα είναι από 26 ως 74 ετών και προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα, βίασαν μια ναρκωμένη γυναίκα έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και έχει μετατρέψει τη δίκη σε σύμβολο της διεισδυτικότητας της σεξουαλικής βίας.

Ο Ροντρίγκες παραδέχτηκε στη διάρκεια της ανάκρισης ότι βίασε τη Ζιζέλ Πελικό και σήμερα στο δικαστήριο επανέλαβε ότι δεν είχε πρόθεση να τη βιάσει αλλά αντιλαμβάνεται ότι αυτό έκανε.

"Αν γνώριζα ότι δεν ήταν ενήμερη (του τι θα συνέβαινε) δεν θα είχα πάει εκεί. Επρεπε να είχα ελέγξει ότι ήταν οκ με αυτό. Δεν της μίλησα, ώστε να εισπράξω την άρνησή της. Αισθάνομαι ένοχος γι' αυτό που έκανα", κατέθεσε ο Ροντρίγκες.

"Ποτέ δεν είπα στον εαυτό μου: Θα βιάσω αυτή τη γυναίκα", αλλά "Είμαι ένοχος για βιασμό". Οπως κατέθεσε ο ίδιος, θα έπρεπε να είχε φύγει όταν διαπίστωσε ότι η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της και χαρακτήρισε δειλία εκ μέρους του το ότι δεν είπε τίποτα.

Ο Ροντρίγκες επιχείρησε ακόμη να μετατοπίσει μέρος της ευθύνης στον Ντομινίκ Πελικό λέγοντας στο δικαστήριο ότι έκανε ό,τι του είπε ο Πελικό να κάνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

