WSJ: Το επιτελείο του Τραμπ εξετάζει προληπτικά χτυπήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Την πιθανότητα προληπτικών χτυπημάτων στο Ιράν για να σταματήσει το αναπτυσσόμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, αξιολογεί ο νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.



Σύμφωνα με την WSJ, αυτή η κίνηση θα σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προηγουμένως καθιερωμένη πολιτική των ΗΠΑ που είχε τη λογική της διπλωματίας και των κυρώσεων για την αντιμετώπιση της Τεχεράνης.



Το ρεπορτάζ περιγράφει την αξιολόγηση πιθανών επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποδεικνύοντας ότι τα μέλη της μεταβατικής ομάδας του Τραμπ διερευνούν αυτήν την επιλογή. Η ίδια ομάδα φέρεται να αξιολογεί τον απόηχο της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ, εξετάζοντας την πιθανότητα ύπαρξης αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Εμπλουτισμένο ουράνιο

Αξιωματούχοι του επιτελείου κυβερνητικής μετάβασης του νεοεκλεγέντος προέδρου δήλωσαν ότι η κατάρρευση του ιρανικού «Άξονα της Αντίστασης» και η απότομη αύξηση των ποσοτήτων εμπλουτισμένου ουρανίου ενέχουν σημαντικούς κινδύνους και εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να προκαλούν την ταχεία πρόοδο του Ιράν στο πυρηνικό πρόγραμμα, πρόσθεσε η WSJ.



Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στην εφημερίδα ότι ο Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ανησυχούσε για το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του και άφησε να εννοηθεί ότι η ομάδα του εξετάζει στρατιωτική δράση που θα μπορούσε να αποτρέψει κάτι τέτοιο.



Ο Τραμπ πάντως θα ήθελε να αποφύγει το ξέσπασμα ενός πρόσθετου πολέμου, ιδίως με τη συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η εξαπόλυση επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα μπορούσε να θέσει τις ΗΠΑ και το Ιράν σε κίνδυνο επίσημης κλιμάκωσης.

«Χτυπήστε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν»

Σημειώνεται ότι σε πλήρη αντιδιαστολή με τις δηλώσεις Μπάιντεν, που συμβούλευε το Ισραήλ πριν την επίθεσή του να «εξετάσει άλλες εναλλακτικές και να απέχει από επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις», ο Τραμπ δήλωνε ότι το Ισραήλ «πρέπει να πλήξει πρώτα απ' όλα τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις».

Μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση στη Βόρεια Καρολίνα, είχε σχολιάσει ερώτηση που τέθηκε στον πρόεδρο Μπάιντεν σχετικά με το ενδεχόμενο το Ισραήλ να στοχεύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν:

«Τον ρώτησαν, τι πιστεύεις για το Ιράν, θα χτυπούσες το Ιράν; Και απάντησε: "Αρκεί να μην πλήξουν τα πυρηνικά"… η απάντηση θα έπρεπε να ήταν, να χτυπήσει πρώτα τα πυρηνικά και να ανησυχήσει για τα υπόλοιπα αργότερα... Θέλω να πω, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε, τα πυρηνικά όπλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.