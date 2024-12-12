Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία (E3) ανέφεραν σήμερα σε επιστολή προς στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την πιθανή προσφυγή στον μηχανισμό της εκ νέου επιβολής κυρώσεων σε βάρος του Ιράν για να το εμποδίσουν να αναπτύξει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Η (ομάδα) Ε3 παραμένει προσηλωμένη σε μια διπλωματική λύση όσον αφορά το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος», δηλώνουν οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες στην επιστολή αυτή που έχει ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου, και η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ωστόσο, «επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διπλωματικά εργαλεία για να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του 'snapback' εάν χρειαστεί», προσθέτουν, αναφερόμενοι στον μηχανισμό που επιτρέπει στα μέλη της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Το 2015, το Ιράν είχε συνάψει στη Βιέννη μια συμφωνία με τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιβλέπουν αυτό το πρόγραμμα. Το κείμενο προέβλεπε σε αντάλλαγμα μια χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

Ωστόσο, το 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ, τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απέσυρε μονομερώς τη χώρα του από τη συμφωνία - στην οποία είχε συμμορφωθεί η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και επανέφερε βαριές κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη αύξησε σημαντικά τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένα υλικά και αύξησε το όριο στο 60%, πλησιάζοντας το 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΟΑΕ.

«Πλησιάζουμε γρήγορα σε μια κρίσιμη στιγμή για την απόφαση 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το προσεχές έτος. Το Ιράν πρέπει να επιβραδύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα για να δημιουργήσει ένα πολιτικό περιβάλλον ευνοϊκό σε σημαντικές προόδους και σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση», τονίζουν η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία στην επιστολή τους.

Η απόφαση 2231 που ενέκρινε τη συμφωνία του 2015 εκπνέει τον Οκτώβριο του 2025, δέκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συζητήσει την Τρίτη το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Εκπρόσωποι της E3 και του Ιράν συναντήθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου στη Γενεύη και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο.

Η Τεχεράνη υπεραμύνεται του δικαιώματός της στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, κυρίως για την ενέργεια, αλλά αρνείται ότι θέλει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, παρά τις περί του αντιθέτου υποψίες των δυτικών χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

