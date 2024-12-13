Της Μαρίνας Ζιώζιου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μια πρώην παρουσιάστρια του Fox News με πολυτάραχη προσωπική ζωή εντός και εκτός του κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ -και πρώην μοντέλο- είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας. Πρώην εισαγγελική λειτουργός, αλλά και πρώην αρραβωνιαστικιά του υιού του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η κυρία Γκίλφοϊλ είναι η «εκλεκτή» του νέου προέδρου των ΗΠΑ για την πρεσβεία στην Ελλάδα.

Η νέα πρέσβης, που της αρέσει το ελληνικό φαγητό όπως το αρνί, το ελληνικό μέλι και το γιαούρτι, γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο στις 9 Μαρτίου 1969. Η μητέρα της ήταν Πορτορικανή, ενώ ο πατέρας της γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 20 ετών. Ανατράφηκε ως καθολική. Μεγάλωσε στη συνοικία Μίσιον του Σαν Φρανσίσκο και στο Γουέστλεϊκ, στο Ντέιλι Σίτι.

Η μητέρα της, Μερσέντες, δίδασκε ειδική αγωγή. Έφυγε από τη ζωή όταν η Γκίλφοϊλ ήταν 11 ετών. Ο πατέρας της, ενώ ήταν ακόμα Ιρλανδός πολίτης, κατατάχθηκε στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια. Μετά την απόλυσή του από τον στρατό, εργάστηκε στις οικοδομές και αργότερα έγινε επενδυτής ακινήτων. Μέχρι τον θάνατό του το 2008, ήταν στενός σύμβουλος του γαμπρού του, τότε δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο, Γκάβιν Νιούσομ.

Ο διορισμός της Γκίλφοϊλ για την κρίσιμη αποστολή της στην Αθήνα συμβαδίζει με τη λογική που διέπει όλη την επιλογή διοίκησης Τραμπ. Ο εκλεγμένος πρόεδρος γεμίζει τα πόστα με ανθρώπους που θεωρεί πιστούς στον ίδιο, όπως και με δωρητές και μέλη της οικογένειας.

Η Γκίλφοϊλ, που αρραβωνιάστηκε τον υιό του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, συγκέντρωνε χρήματα για την εκστρατεία Τραμπ και έδινε κατά καιρούς πύρινες ομιλίες υπέρ του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέλλουσα πρέσβης δεν έχει υπηρετήσει σε κανέναν ρόλο εξωτερικής πολιτικής ή διπλωματίας. Αρχικά, εργαζόταν ως εισαγγελέας στην Καλιφόρνια κι έπειτα έκανε καριέρα στην τηλεόραση.

Παντρεύτηκε τον Δημοκρατικό πολιτικό και δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Γκάβιν Νιούσομ. Μετά τον χωρισμό τους το 2006, δούλεψε στο Fox News ως συμπαρουσιάστρια στο πολιτικό talk show «The Five». Ηδη από τότε η Γκίλφοϊλ δεν είχε πρόβλημα να αναφερθεί σε λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής της, όπως για παράδειγμα το ευμέγεθες πέος του τότε δημάρχου ή οι σεξουαλικές συνήθειές τους. Η Γκίλφοϊλ παντρεύτηκε σύντομα μετά το διαζύγιό της από τον Νιούσομ, με τον Νεοϋορκέζο κληρονόμο, Ερικ Βιλανσί, από τον οποίο και απέκτησε τον γιο της, Ρόναν, που είναι ήδη 18 ετών.

Το 2018, μια νεαρή γυναίκα που εργαζόταν ως βοηθός της στο Fox News έστειλε σε στελέχη της εταιρίας εμπιστευτική καταγγελία 42 σελίδων που κατηγορούσε την Γκίλφοϊλ για επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση. Εκείνη αρνήθηκε δημόσια κάθε κατηγορία.

Ήταν το ίδιο έτος που έγινε επίσημη η σχέση που είχε συνάψει η Γκίλφοϊλ με τον Ντόναλντ Τραμπ Tζούνιορ, πρωτότοκο γιο του εκλεγμένου προέδρου. Αρραβωνιάστηκαν το 2020, αλλά ο αρραβώνας ουδέποτε μετουσιώθηκε σε γάμο, καθώς ο «άτακτος» υιός του Ντόναλντ Τραμπ την απάτησε με την Μπετίνα Αντερσον, μια influencer από το Παλμ Μπιτς. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το πρώην ζευγάρι δεν διατηρεί καλή σχέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής της, ο υιός Τραμπ ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι είναι υπερήφανος για την Κίμπερλι.

Ως παιδί, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περνούσε τα καλοκαίρια της στην Ιρλανδία

Αν και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν ένα κορίτσι από την Καλιφόρνια, όταν ήταν παιδί, περνούσε τα καλοκαίρια της στην Ιρλανδία. «Μεγάλωσα εν μέρει στην Ιρλανδία», είχε αποκαλύψει η ίδια σε συνέντευξή της.

Ενώ αυτό ακούγεται ειδυλλιακό, για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν μια ευκαιρία να περάσει χρόνο με την οικογένειά της και να πάρει κάποια μαθήματα ζωής. «Κάθε καλοκαίρι, από την ηλικία των πέντε ετών, ζούσα στο Ennis, όπου οι συγγενείς μου είχαν επιχειρήσεις στην O'Connell Street - ένα κατάστημα δώρων που ονομαζόταν Dalcassian House και το Dalcassian Printers», συνέχισε.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα άρχισε να εργάζεται για πρώτη φορά στο κατάστημα δώρων όταν ήταν περίπου 11 ή 12 ετών, πουλώντας εκλεκτές πορσελάνες. Σημείωσε ότι αυτό της έδωσε «μια αίσθηση ευθύνης», καθώς έμαθε να δουλεύει για να κερδίζει έναν μισθό.

Η Γκίλφοϊλ αποφοίτησε από το Λύκειο Mercy στο Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις. Έλαβε το πτυχίο της στη Νομική από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο το 1994. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της, εργάστηκε ως ασκούμενη στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, εργάστηκε ως μοντέλο συμμετέχοντας σε διαφημιστικές καμπάνιες για τοπικά πολυκαταστήματα.

