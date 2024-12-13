Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο της νότιας Ινδίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι περίπου 30 , ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι πυρκαγιές σε κτίρια είναι συχνές στην Ινδία, ιδίως εξαιτίας της έλλειψης συστημάτων —ή μέσων— πυρόσβεσης και της καταπάτησης των κανονισμών ασφαλείας.

Η φωτιά, για τα αίτια της οποίας διενεργείται έρευνα, εκδηλώθηκε αργά το βράδυ χθες Πέμπτη στο νότιο ομόσπονδο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Τα έξι θύματα βρίσκονταν μέσα σε ανελκυστήρα του νοσοκομείου της πόλης Ντιντιγκούλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI).

Άλλοι περίπου τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, πάντως η κατάστασή τους είναι «σταθερή», ανέφερε ο Α. Πραντίπ, αξιωματικός της αστυνομίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην υποδοχή, στο ισόγειο, προτού εξαπλωθεί με ταχύτητα σε ορόφους, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

Καταγράφτηκε μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο δέκα νεογέννητων όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο στο Ούταρ Πραντές.

Στην αρχή της χρονιάς, παρόμοιο συμβάν σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα νεογέννητα.

Ενώ τουλάχιστον 27 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, χάθηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κατάμεστο λούνα παρκ τον Μάιο στο κρατίδιο Γκουτζάρατ (βορειοδυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

