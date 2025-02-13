Η κυβέρνηση του Ισραήλ διεμήνυσε χθες Τετάρτη ότι θα εξαπολύσει «νέο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας, που θα επιτρέψει κατ’ αυτή να γίνει πραγματικότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αδειάσει ο παλαιστινιακός θύλακος από τους κατοίκους του, αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους ως το Σάββατο.

Λίγη ώρα πριν από την προειδοποίηση αυτή του ισραηλινού υπουργού Άμυνας, του Ισραέλ Κατς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα τόνιζε πως δεν θα υποχωρήσει εξαιτίας «απειλών» από πλευράς της αμερικανικής και της ισραηλινής κυβέρνησης για την επανέναρξη του πολέμου.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ μεσολαβούν στο μεταξύ σε διαπραγματεύσεις για να σωθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου και θεωρητικά έχει διάρκεια 42 ημερών. Η Χαμάς έστειλε αντιπροσωπεία στο Κάιρο.

Η ανακωχή επέτρεψε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες έπειτα από 15 μήνες πολέμου και να γίνουν πέντε ανταλλαγές ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Όμως η απειλή της Χαμάς να μην απελευθερώσει όπως προβλέπεται ομάδα ομήρων μεθαύριο Σάββατο 15η Φεβρουαρίου, κι έπειτα η απειλή του Ισραήλ, με την υποστήριξη του βασικού του συμμάχου, των ΗΠΑ, να ξαναρχίσει τον πόλεμο, εγείρουν ανησυχία πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι επόμενες φάσεις της οποίας ακόμη μένουν να οριστικοποιηθούν μέσω διαπραγματεύσεων, θα καταρρεύσουν.

«Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ισραηλινούς ομήρους ως το Σάββατο, θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης (...) όπως υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος», είπε χθες ο Ισραέλ Κατς.

«Ο νέος πόλεμος στη Γάζα θα έχει διαφορετική ένταση από αυτόν πριν από την κατάπαυση του πυρός (...) θα επιτρέψει επίσης να αποκτήσει σώμα και οστά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», πρόσθεσε.

Το σχέδιο του Ρεπουμπλικάνου, που επαινέθηκε από πλευράς Ισραήλ και πυροδότησε κατακραυγή στον υπόλοιπο κόσμο, προβλέπει η Λωρίδα της Γάζας να τεθεί υπό αμερικανικό «έλεγχο» και οι 2,4 εκατ. κάτοικοι του θυλάκου να εκτοπιστούν στην Αίγυπτο ή στην Ιορδανία για να ανοικοδομηθεί.

Κατηγορώντας το Ισραήλ για επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και παρεμπόδιση της έλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο, η Χαμάς απείλησε τη Δευτέρα πως θα προχωρήσει σε αναβολή επ’ αόριστον της προσεχούς απελευθέρωσης ομήρων, που προβλέπεται να γίνει μεθαύριο Σάββατο, την έκτη ανταλλαγή με παλαιστίνιους εγκλείστους σε ισραηλινές φυλακές.

Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέτεινε αργότερα την ίδια ημέρα πως θα επικρατήσει «κόλαση» αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους «όλους τους ομήρους» που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι μεθαύριο «στις 12».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε πως θα ήταν «καλύτερο και πιο εντυπωσιακό» να φύγουν όλοι οι κάτοικοι της Γάζας, είπε χθες η εκπρόσωπός του σχολιάζοντας την επίσκεψη, την προτεραία, του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄, που δηλώνει πως εναντιώνεται στο σχέδιο Τραμπ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι άραβες ηγέτες.

«Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους μας ως το μεσημέρι του Σαββάτου, η κατάπαυση του πυρός θα λάβει τέλος» και ο ισραηλινός στρατός «θα ξαναρχίσει εντατικές επιχειρήσεις ωσότου να έχει νικηθεί οριστικά η Χαμάς», διεμήνυσε προχθές Τρίτη ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου — χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν σε όλους τους ομήρους ή τη μικρή ομάδα που υποτίθεται πως θα αφεθεί ελεύθερη το Σάββατο.

Με βάση του όρους της συμφωνίας, στην πρώτη της φάση, διάρκειας έξι εβδομάδων, θα αφεθούν ελεύθεροι 33 όμηροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κάπου 1.900 Παλαιστινίων.

Ο Χαζέμ Κάσεμ, εκπρόσωπος της Χαμάς, υπογράμμισε χθες πως το κίνημα δεν «αποδέχεται» τις «αμερικανικές και ισραηλινές απειλές» και πρόσθεσε πως το Ισραήλ οφείλει «να εφαρμόσει πλήρως» τη συμφωνία.

Το παλαιστινιακό κίνημα εξάλλου κάλεσε να οργανωθούν «πορείες αλληλεγγύης» σε όλο τον κόσμο στα τέλη της εβδομάδας σε ένδειξη καταγγελίας του αμερικανικού σχεδίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από τη Δευτέρα στέλνουν ενισχύσεις σε τομείς γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες, ανέφεραν ότι διεξήγαγαν αεροπορικό πλήγμα εναντίον δυο προσώπων που προσπαθούσαν να ανακτήσουν drone στη Γάζα, χωρίς να διευκρινίσουν την τύχη τους.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας δεν έχουν αρχίσει ακόμη. Η Χαμάς αποδίδει το γεγονός αυτό στην «συνεχή παρακώλυση» του Ισραήλ που θέλει να «σαμποτάρει» τη συμφωνία.

Από την έναρξη της εφαρμογής της εκεχειρίας έχουν απελευθερωθεί 16 ισραηλινοί όμηροι και πέντε Ταϊλανδοί εργάτες γης —δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία—, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 765 παλαιστινίων κρατουμένων. Η απελευθέρωση την 8η Φεβρουαρίου τριών αποστεωμένων ομήρων προκάλεσε σοκ στο Ισραήλ.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), που διαδραματίζει καίριο ρόλο, παραλαμβάνει τους ομήρους όταν αφήνονται ελεύθεροι, εξόρκισε χθες Τετάρτη τα δυο μέρη να συνεχίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας πως «χιλιάδες ζωές εξαρτώνται από αυτό».

Οι φάσεις της συμφωνίας και πόσοι έμειναν πίσω

Στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός υποτίθεται ότι θα αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι εναπομείναντες όμηροι και θα τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στην έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, παραμένουν ακόμη 73 όμηροι στη Γάζα, πλην όμως 35 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η τρίτη και τελευταία φάση της συμφωνίας, αν φθάσουν εκεί τα πράγματα, θα είναι αφιερωμένη στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, εγχείρημα γιγαντιαίων διαστάσεων που ο ΟΗΕ υπολογίζει πως θα κοστίσει τουλάχιστον 53 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Ισραήλ «δεν ήταν σε θέση να μας διώξει, ούτε ο Τραμπ θα τα καταφέρει», τόνισε ο Ισμαήλ Σεχάντα, κάτοικος της Λωρίδας της Γάζας.

Η έφοδος της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα αυτού του πολέμου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.210 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 48.222 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

