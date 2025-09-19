Λογαριασμός
Πολωνία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πετρελαϊκής πλατφόρμας στη Βαλτική

Δύο ρωσικά μαχητικά μπήκαν την Παρασκευή στη ζώνη ασφαλείας γύρω από την πετρελαϊκή πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική, κατήγγειλε η Πολωνία

Μαχητικά Ρωσία

Δεύτερο περιστατικό ρωσικής παραβίασης μέσα σε μία ημέρα κατήγγειλε η Πολωνία, καθώς δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την Παρασκευή τη ζώνη ασφαλείας γύρω από την πετρελαϊκή πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Ο πολωνικός στρατός και άλλες υπηρεσίες ενημερώθηκαν άμεσα, σύμφωνα με συνοριοφύλακες.

Λίγο νωρίτερα, η Εσθονία είχε καταγγείλει ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, σε μια πρωτοφανή παραβίαση, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πολωνία Ρωσία παραβιάσεις
