Πολωνία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πετρελαϊκής πλατφόρμας στη Βαλτική

Δεύτερο περιστατικό ρωσικής παραβίασης μέσα σε μία ημέρα κατήγγειλε η Πολωνία, καθώς δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την Παρασκευή τη ζώνη ασφαλείας γύρω από την πετρελαϊκή πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Ο πολωνικός στρατός και άλλες υπηρεσίες ενημερώθηκαν άμεσα, σύμφωνα με συνοριοφύλακες.
Λίγο νωρίτερα, η Εσθονία είχε καταγγείλει ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, σε μια πρωτοφανή παραβίαση, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.