WSJ: Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία της Fed

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ αναδεικνύεται σε σοβαρό υποψήφιο για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ανέφερε την Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Ο Χάσετ συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της Fed τουλάχιστον δύο φορές τον Ιούνιο, αναφέρει το δημοσίευμα.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι έχει στο μυαλό του τρεις ή τέσσερις ανθρώπους ως υποψήφιους για την κορυφαία θέση της Fed. Σε αυτούς φέρεται να περιλαμβάνονται ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Χάσετ, ο νυν διοικητής της Φεντ Κριστοφερ Γουόλερ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον σημερινό πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια και έχει διατυπώσει την ιδέα να ορίσει σύντομα έναν διάδοχό του.
Ο Τζερόμ Πάουελ πρόκειται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του τον Μάιο του 2026.
