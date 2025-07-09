Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνες σε βάρος του πρώην διευθυντή της κυριότερης αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας (CIA), του Τζον Μπρέναν, καθώς και σε βάρος του πρώην διευθυντή της ιδίας, του Τζέιμς Κόμι, μετέδωσε χθες Τρίτη το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που προτιμά η δεξιά, επικαλούμενο πηγές του.

Κι οι δυο πρώην αξιωματούχοι θεωρούνται γενικά πολέμιοι του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Ούτε το FBI, ούτε η CIA, ούτε το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης θέλησαν να σχολιάσουν προς το παρόν όταν επικοινώνησε μαζί τους το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο ότι όντως γίνονται έρευνες σε βάρος των δυο πρώην διευθυντών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.