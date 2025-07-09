Δέκα άνδρες, μέλη μεξικανικού καρτέλ των ναρκωτικών, καταδικάστηκαν χθες Τρίτη να εκτίσουν 141 χρόνια κάθειρξη έκαστος για φόνο και απαγωγή στην πολιτεία Χαλίσκο (δυτικά), ανακοίνωσε η εισαγγελία, στο πλαίσιο υπόθεσης που προκάλεσε σοκ στο Μεξικό.

Οι δέκα άνδρες συνελήφθησαν τον Σεπτέμβριο, στο αγρόκτημα Ισαγκίρε, στην Τεουτσιτλάν. Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η εγκατάσταση αυτή είχε μετατραπεί σε κέντρο εξαναγκαστικής στρατολόγησης του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μιας από τις πιο ισχυρές συμμορίες κακοποιών στη χώρα, που προστέθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον κατάλογο των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων νωρίτερα φέτος.

Καθένας από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκε να εκτίσει «141 χρόνια και τρεις μήνες» κάθειρξης, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής εισαγγελίας στη Χαλίσκο.

Προχθές Δευτέρα, οι δέκα άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για φόνο και απαγωγή.

Τον Μάρτιο, η συλλογικότητα Guerreros Buscadores («Μαχήτριες Ερευνήτριες») ανέφερε πως στο ράντσο όπου συνελήφθησαν βρέθηκαν εκατοντάδες είδη ιματισμού και ζευγάρια παπούτσια, που πιθανόν ανήκαν σε αγνοούμενους, ανθρώπους που φοβάται ότι εξαναγκάστηκαν να ενταχθούν στη συμμορία.

Η ίδια οργάνωση ανέφερε πως βρέθηκαν απανθρακωμένα ανθρώπινα οστά, εκφράζοντας την ανησυχία πως ο χώρος ήταν «κέντρο εξόντωσης» της ΚΝΓΧ.

Η γενική εισαγγελία πάντως, κατόπιν έρευνας, απέρριψε αυτή την εκδοχή, εκτιμά πως το αγρόκτημα ήταν κυρίως πεδίο εκπαίδευσης μελών του καρτέλ.

Από τον Μάρτιο συνελήφθησαν άλλα 15 πρόσωπα, ανάμεσά τους δήμαρχος και αστυνομικοί, που βαραίνουν υποψίες για συνέργεια με τη συμμορία.

Η υπόθεση έχει ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό, χώρα η οποία μετρά πάνω από 127.000 αγνοούμενους, που εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος στην πλειονότητά τους μετά το 2006, αφού ξεκίνησε ο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος «πόλεμος» εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό.

Μόνο στην πολιτεία Χαλίσκο, καταμετρώνται κάπου 15.000 εξαφανίσεις.

