ΗΠΑ: Ο Κέβιν Χάσετ στο «πηδάλιο» του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου

O νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι επέλεξε τον Κέβιν Χάσετ για διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, καλύπτοντας μια σημαντική θέση στην επερχόμενη κυβέρνησή του.



Ο Χάσετ διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, και συμβούλεψε τον Τραμπ για την οικονομική πολιτική κατά την προεδρική εκστρατεία του 2024. Συντηρητικός οικονομολόγος που εργάστηκε για το American Enterprise Institute, μια δεξαμενή σκέψης της κεντροδεξιάς, ο Χάσετ είναι σήμερα συνεργάτης στα οικονομικά στο Ινστιτούτο Hoover, μια άλλη δεξαμενή σκέψης που κλίνει προς τη δεξιά.



Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου είναι συνήθως υπεύθυνος για τον καθορισμό της ατζέντας του προέδρου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων οικονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, του εμπορίου, των κρατικών δαπανών και άλλα. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να παρατείνει τις φορολογικές περικοπές του 2017 και να πιέσει για πρόσθετες μειώσεις εταιρικών φόρων και τη Δευτέρα ανακοίνωσε σχέδια για επιβολή νέων δασμών στο Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα -τους τρεις κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

«Μια καλή, συμβατική επιλογή»

Ο Έρνι Τεντέσκι, ο οποίος υπηρέτησε ως κορυφαίος οικονομολόγος στην κυβέρνηση Μπάιντεν, επαίνεσε την επιλογή του Χάσετ ως «συμβατική (με την καλή έννοια)» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.



Ο Χάσετ πιθανότατα θα συνεργάζεται στενά με τον Σκοτ Μπέσεντ, τον εκλεκτό του Τραμπ για υπουργός Οικονομικών, εάν η υποψηφιότητα του Μπέσεντ επικυρωθεί από τη Γερουσία.



Ο Χάσετ υπήρξε επί μακρόν υποστηρικτής των φορολογικών περικοπών και βοήθησε στην παροχή οικονομικών αναλύσεων για την υποστήριξη του φορολογικού νόμου του Τραμπ του 2017. Θεωρείται επίσης ευρέως από άλλους οικονομολόγους ως απίθανο να υποστηρίξει τις πιο δραματικές μορφές των δασμών που προτείνει ο Τραμπ. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος έκανε εκστρατεία με αίτημα για καθολικούς δασμούς σε όλες τις εισαγωγές - ένα ευρύτερο σύνολο εμπορικών περιορισμών από την πρόταση που ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Ο δικηγόρος Τζέιμισον Γκριρ, αναλαμβάνει νέος αντιπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης για τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Πηγή: The Washington Post

