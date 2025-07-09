Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και καταγράφτηκαν σοβαρές ζημιές μετά τη σειρά ισχυρών σεισμών που έπληξε χθες Τρίτη μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) τη Γουατεμάλα, δήλωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

«Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν ανθρώπινες απώλειες», έπειτα από κατάρρευση που έθαψε όχημα καθ’ οδόν σε νοτιοδυτικό τομέα της πόλης της Γουατεμάλας, της πρωτεύουσας, είπε σε δημοσιογράφους ο διευθυντής επικοινωνίας της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Αντρές Εράσο.

Η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,2 βαθμών, σημειώθηκε στη νότια Γουατεμάλα, κάπου 60 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πρωτεύουσα, σύμφωνα με δεδομένα του σεισμολογικού ινστιτούτου της χώρας της κεντρικής Αμερικής. Ακολούθησε σειρά μετασεισμικών δονήσεων, μεγέθους μεταξύ 3,9 και 5,6 βαθμών.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν απευθείας οπτικό υλικό που πιστοποιεί ότι κάποια κτίρια υπέστησαν ζημιές.ς.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών συνέστησε στους πολίτες να βγουν εσπευσμένα από δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προληπτικά, λόγω της ανησυχίας πως μπορεί να ακολουθήσουν νέοι ισχυροί μετασεισμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.