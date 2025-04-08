Ο σύμμαχος του Τραμπ και δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ απηύθυνε το περασμένο Σαββατοκύριακο έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβληθούν οι δασμοί, χωρίς όμως επιτυχία, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαφωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Μασκ. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε ο Μασκ απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Μασκ ζήτησε μηδενικούς δασμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης μιλώντας εξ αποστάσεως στο συνέδριο του Κόμματος της Λέγκας του Βορρά, στη Φλωρεντία το Σαββατοκύριακο.

Η Tesla είδε τις τριμηνιαίες πωλήσεις της να κατρακυλούν εν μέσω αντιδράσεων ενάντια στο έργο του Μασκ στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE). Οι μετοχές της εταιρείας έχουν καταγράψει απώλειες άνω του 42% από την αρχή του έτους.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι ο αντίκτυπος των δασμών στην Tesla είναι «σημαντικός».

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, να αυξήσουν τον κίνδυνο ύφεσης στις ΗΠΑ και να αυξήσουν το κόστος για τη μέση οικογένεια των ΗΠΑ κατά χιλιάδες δολάρια, στη διάρκεια της θητείας ενός προέδρου που εξελέγη με την υπόσχεση να μειώσει το κόστος διαβίωσης.

Πηγή: skai.gr

