Στις ΗΠΑ ο Ίλον Μασκ έχει υποστηρίξει ουκ ολίγες φορές ότι το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας του Κράτους (Department of Government Efficiency - DOGE) είναι «ο πιο διαφανής οργανισμός στην ιστορία της δημόσιας διοίκησης».

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Merici Vinton, πρώην ομοσπονδιακή υπάλληλο στο γραφείο τεχνολογίας πληροφοριών της κυβέρνησης, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Σε συνέντευξή της στο CNN, ανέφερε πως έγινε μάρτυρας μιας «εξαιρετικά μυστικοπαθούς» λειτουργίας, η οποία «λειτουργούσε με διαφορετικούς κανόνες».

Η ίδια παραιτήθηκε λίγες εβδομάδες αφότου το γραφείο πέρασε στον έλεγχο του DOGE, περιγράφοντας μια απότομη αλλαγή στη λειτουργία της υπηρεσίας. «Μια σειρά από νέα στελέχη με περιορισμένη γνώση του τρόπου που λειτουργούν οι ομοσπονδιακοί οργανισμοί υιοθέτησαν μια προσέγγιση τύπου μπουλντόζας, υποβαθμίζοντας τη δημόσια διοίκηση με τρόπο που φανερώνει πλήρη αδιαφορία για το πώς γίνεται στην πράξη η δουλειά και ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο».

«Η κουλτούρα στη δημόσια διοίκηση, είτε μας αρέσει είτε όχι, βασίζεται στη συνεργασία και στην επίτευξη συναίνεσης. Αυτή δεν είναι η προσέγγιση του DOGE», δήλωσε χαρακτηριστικά η Vinton.

«Φαίνεται πως λειτουργούν με τον δικό τους τρόπο.»

Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την παραίτησή της, η Merici Vinton προσέφερε μια εσωτερική ματιά στα όσα διαδραματίστηκαν στην Υπηρεσία Ψηφιακής Πολιτικής των ΗΠΑ (US Digital Service). Όπως ανέφερε, παρακολούθησε πώς ο οργανισμός μετατράπηκε σε «ορμητήριο» για την εφαρμογή των σχεδίων της κυβέρνησης με στόχο τη δραστική μείωση των κρατικών δαπανών, τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού και την αναμόρφωση του κρατικού μηχανισμού με βάση τις προτεραιότητες του Ντόναλντ Τραμπ.

Η προσπάθεια του DOGE, που έχει οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις, ακυρώσεις συμβολαίων και, κατά περιόδους, σε ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με τα ομοσπονδιακά έξοδα, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης για τη δεύτερη θητεία Τραμπ.

Η 44χρονη Vinton ξεκίνησε να εργάζεται στην USDS το 2021 στο εκτελεστικό γραφείο που είχε ιδρύσει ο Μπαράκ Ομπάμα με στόχο τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση. Συμμετείχε στην προσωρινή επέκταση της φορολογικής ελάφρυνσης για τα παιδιά (child tax credit), ενώ ήταν και μία από τις βασικές αρχιτεκτόνισσες του προγράμματος Direct File, που επιτρέπει σε εκατομμύρια Αμερικανούς να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία (IRS).

Όπως δήλωσε, εντάχθηκε στην USDS για να συνδράμει στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της δημόσιας διοίκησης μετά την πανδημία του Covid-19.

Η Vinton αποχώρησε εθελοντικά από την κυβέρνηση τον Μάρτιο, περίπου δύο μήνες μετά τη μετατροπή της Υπηρεσίας Ψηφιακής Πολιτικής των ΗΠΑ (USDS) σε DOGE από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο νέος μηχανισμός ενσωματώθηκε σε έναν υπάρχοντα κυβερνητικό οργανισμό, αντί να δημιουργηθεί κάτι καινούριο που θα υλοποιούσε τις μειώσεις δαπανών.

Όπως εξήγησε η Vinton, στο παρελθόν το έργο του γραφείου ήταν «απολιτικό».

«Ήρθα στην κυβέρνηση για να δημιουργήσω εξαιρετικές εμπειρίες για τους πολίτες, για να αλληλεπιδρούν με την κυβέρνηση και να αποκομίζουν οφέλη πιο εύκολα, να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις πιο εύκολα, να λαμβάνουν τις επιστροφές φόρου πιο γρήγορα» είπε η Vinton. «Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα στην κυβέρνηση. Αυτό που βλέπω ότι κάνει το DOGE είναι ότι καταστρέφει πολλά από αυτά. Στην ουσία τα διαλύει.»

«Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξαναχτίσουμε αυτό που υπήρχε», πρόσθεσε.

«Δύο ξεχωριστές ομάδες»

Η Vinton ανέφερε πως η ίδια και άλλοι υπάλληλοι έμαθαν για τη μετατροπή της USDS σε DOGE την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ, όταν ο πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονόμαζε τον οργανισμό.

«Όλοι μείναμε άφωνοι», είπε η Vinton. «Το απόγευμα εκείνης της ημέρας λάβαμε προσκλήσεις για συνεντεύξεις για να γνωρίσουμε τους νέους μας συναδέλφους.»

Όπως είπε, οι εκπρόσωποι του DOGE, φορώντας προσωρινές ταυτότητες και παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους μόνο με το μικρό τους όνομα, διεξήγαγαν συνεντεύξεις 15 λεπτών με τους 162 υπαλλήλους του οργανισμού την επόμενη ημέρα. Ορισμένες από τις ερωτήσεις ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστες, όπως «Τι σας κάνει εξαιρετικούς» και «Ποιο είναι το αγαπημένο σας πρόσωπο στην υπηρεσία;»

«Δεν μας φάνηκαν σοβαρές ερωτήσεις», είπε η Vinton. «Η δουλειά μας είναι συχνά δύσκολη και πολύπλοκη. Και αυτές οι ερωτήσεις ήταν… κάπως τυχαίες, δεν φάνηκε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα της δουλειάς μας.»

Σύντομα, όπως είπε, «κατέστη σαφές ότι υπήρχαν δύο ξεχωριστές ομάδες» που εργάζονταν στην USDS: η ομάδα του DOGE που συντόνιζε την αποστολή της μείωσης του κράτους και το υπόλοιπο προσωπικό της USDS, με τους υπαλλήλους της να προσπαθούν να διατηρήσουν ό,τι είχε απομείνει από τα υπάρχοντα έργα βελτίωσης της πληροφορικής.

«Μετά τις συνεντεύξεις των 15 λεπτών, δεν ξέραμε και πολλά για το μέλλον μας. Δεν ξέραμε αν θα είμαστε οι επόμενοι που θα απολυθούν, και ειλικρινά όλοι το περιμέναμε αυτό. Έτσι, για περίπου ενάμιση μήνα, ήμασταν χωρίς κατεύθυνση. Δεν υπήρχε ηγέτης. Οι άνθρωποι απλώς προσπαθούσαν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε η Vinton.

Το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου — λιγότερο από έναν μήνα μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ — 43 υπάλληλοι του οργανισμού έλαβαν email στις 8 το βράδυ, ενημερώνοντάς τους ότι απολύθηκαν, ανέφερε η Vinton. Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, άλλοι 21 υπάλληλοι παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητές μας ως τεχνολόγοι για να υπονομεύσουμε τα θεμέλια των κυβερνητικών συστημάτων, να θέσουμε σε κίνδυνο τα ευαίσθητα δεδομένα των Αμερικανών ή να καταστρέψουμε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας για να εκτελέσουμε ή να νομιμοποιήσουμε τις ενέργειες του DOGE», ανέφεραν οι υπάλληλοι σε επιστολή παραίτησης που έστειλαν στην επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Susie Wiles.

Η Vinton δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα στον οργανισμό άλλαξε για τους υπαλλήλους που ήταν εκεί πριν από την αλλαγή σε DOGE. Την περιέγραψε ως «λίγο λυπηρή, λίγο σαν κηδεία».

Η ίδια επέμεινε ότι η προσωπική της πολιτική τοποθέτηση δεν επηρέασε τις παρατηρήσεις της. Παρόλο που η Vinton ξεκίνησε στην USDS κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν και υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς, η δουλειά της θεωρείται απολιτική. Στο παρελθόν, ήταν εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή και δήλωσε ότι έχει ψηφίσει τόσο Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς υποψηφίους.

