Ένα ζευγάρι χελώνες Γκαλαπάγκος ηλικίας σχεδόν 100 ετών, που απειλούνται με εξαφάνιση στο ζωολογικό κήπο της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο ζωολογικός κήπος δήλωσε ότι είναι «πανευτυχής» για την άφιξη των 4 μικρών χελώνων, που γίνεται για πρώτη φορά 150χρονη και πλέον ιστορία του.

Τα μωρά είναι απόγονοι της Μάμι και του Αμπράζο, των δύο παλαιότερων κατοίκων του ζωολογικού κήπου.

Η μαμά χελώνα

Τα χελωνάκια ζυγίζουν μεταξύ 70 και 80 γραμμαρίων και το πρώτο αυγό εκκολάφτηκε στις 27 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μάμι ζει στον ζωολογικό κήπο από το 1932.

«Το όραμα του ζωολογικού κήπου της Φιλαδέλφειας είναι ότι αυτά τα νεογνά θα αποτελούν μέρος ενός ακμάζοντος πληθυσμού χελωνών Γκαλαπάγκος στον υγιή πλανήτη μας σε 100 χρόνια από τώρα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Μάμι θεωρείται μία από τις πιο πολύτιμες γενετικά χελώνες Γκαλαπάγκος και είναι η γηραιότερη μητέρα του είδους.

Η τελευταία γέννα τέτοιων χελωνών ήταν το 2019 σε ζωολογικό κήπο στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας.

Πηγή: skai.gr

