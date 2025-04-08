Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άνοιξε το δρόμο στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει ένα νόμο του 1798 που παραδοσιακά είχε εφαρμοστεί μόνο σε καιρούς πολέμου, για να απελαύνει άμεσα φερόμενα μέλη συμμοριών από τη Βενεζουέλα.

Ένα κατώτερο δικαστήριο είχε εμποδίσει προσωρινά την απέλαση φερόμενων μελών συμμοριών από τη Βενεζουέλα στο Ελ Σαλβαδόρ στις 15 Μαρτίου, κρίνοντας ότι οι ενέργειες βάσει του νόμου του 1798 περί «ξένων εχθρών» χρειάζονταν περαιτέρω έλεγχο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε τον νόμο αυτό για να απελάσει τα φερόμενα μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, ισχυριζόμενος πως «διεξάγουν παράνομο πόλεμο» κατά των ΗΠΑ και για αυτό θα πρέπει να εκδιωχθούν από τη χώρα.

Ο Τραμπ πανηγύρισε για την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η οποία επικρίθηκε έντονα, χαρακτηρίζοντάς την στα social media ως «μια μεγάλη μέρα για τη δικαιοσύνη στην Αμερική».

Το δικαστήριο υπογράμμισε πάντως πως οι άνθρωποι που απελαύνονται θα πρέπει να λαμβάνουν ειδοποίηση και να έχουν την ευκαιρία να επανεξετάζεται η απομάκρυνσή τους από το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο οποίο κρατούνται. Το ερώτημα είναι ποιο δικαστήριο θα αναλάβει ένα τέτοιο έργο.

Σύμφωνα με το BBC, ο νόμος, που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, παρέχει στον πρόεδρο των ΗΠΑ ευρείες εξουσίες να διατάσσει την κράτηση και την απέλαση πολιτών ενός «εχθρικού» έθνους χωρίς να ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες.

Ψηφίστηκε ως μέρος μιας σειράς νόμων το 1798, όταν οι ΗΠΑ πίστευαν ότι θα έμπαιναν σε πόλεμο με τη Γαλλία.

Πηγή: skai.gr

