Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια του Ίλον Μασκ για τους δασμούς Τραμπ

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας επιμένει στη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ίλον Μασκ για δασμούς Τραμπ

Δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για τους δασμούς του Τραμπ, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ. 

Το Σαββατοκύριακο, το αφεντικό της Tesla υποστήριξε τον τερματισμό όλων των δασμών και τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρωί της Δευτέρας επανήλθε στο ζήτημα κάνοντας μια ανάρτηση στο Χ και δημοσιεύοντας ένα βίντεο του οικονομολόγου Milton Friedman ο οποίος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του ταπεινού μολυβιού για να επισημάνει ότι η ελεύθερη αγορά δημιουργεί την παγκόσμια συνεργασία που απαιτείται για την παραγωγή αγαθών φθηνά και αποτελεσματικά.

