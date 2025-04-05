Ίλον Μασκ: Ελπίζει σε «μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου» μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ

Ενώ ο πλανήτης κλυδωνίζεται από τους σαρωτικούς νέους δασμούς που επέβαλε σε δεκάδες χώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ίλον Μασκ, ένας από τους στενούς συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου και μέλος της αμερικανικής κυβέρνησης, εξέφρασε σήμερα Σάββατο την ελπίδα για μια «μελλοντική ζώνη ελεύθερου εμπορίου» μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, με «μηδενικούς δασμούς», προφητεύοντας παράλληλα, σε ρεσιτάλ κινδυνολογίας για «μαζικές σφαγές» λόγω της παράνομης μετανάστευσης.

Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ «θα πρέπει μελλοντικά ιδανικά να κινηθούν, κατά τη γνώμη μου, προς μια κατάσταση μηδενικών τελωνειακών δασμών, δημιουργώντας πρακτικά μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής», είπε ο Μασκ μιλώντας μέσω βίντεο σε συνέδριο του ιταλικού αντιμεταναστευτικού κόμματος Λέγκας που γίνεται στη Φλωρεντία.

«Ελπίζω ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ στενή συνεργασία», τόνισε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, απαντώντας στον Ματέο Σαλβίνι, έναν από τους θαυμαστές του, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης.

Οι δηλώσεις του έρχονται τρεις ημέρες μετά την υπογραφή από τον Τραμπ εκτελεστικού διατάγματατος για τους νέους σαρωτικούς δασμούς, που για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο επιπλέον δασμός είναι 20% σε αγαθά που φτάνουν στις ΗΠΑ από χώρες της ΕΕ.

Λέγοντας ότι είναι υπέρ της «περισσότερης ελευθερίας μετακίνησης μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής», ο Μασκ είπε: «Είτε θέλουμε να εργαστούμε στην Ευρώπη, είτε στις ΗΠΑ, θα πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε, κατά τη γνώμη μου», διευκρινίζοντας ότι έχει συζητήσει με τον Τραμπ για το θέμα αυτό.

Κατά τη διάρκεια της δεκαπεντάλεπτης ομιλίας του που μεταδόθηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη, το αφεντικό της Tesla, της SpaceX και της πλατφόρμας X, ο Μασκ, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, επέκρινε για άλλη μια φορά τη «μαζική μετανάστευση» που «θα οδηγήσει στην καταστροφή» των χωρών που συναινούν σε αυτήν».

Κατά την άποψή του, τελικά στην Ευρώπη θα σημειωθούν μαζικές σφαγές, «έστω και αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό των τρομοκρατικών επιθέσεων». «Οι οικογένειές σας, οι φίλοι σας, θα κινδυνεύσουν όλοι» ισχυρίστηκε.

