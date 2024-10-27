Washington Post: Ο Ίλον Μασκ εργάστηκε παράνομα στις ΗΠΑ για σύντομο διάστημα τη δεκαετία του 1990

Η Washington Post ανέφερε το Σάββατο ότι ο γεννημένος στη Νότια Αφρική δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ εργάστηκε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σύντομη περίοδο τη δεκαετία του 1990 ενώ έχτιζε μια startup εταιρεία.

Το αμερικανικό μέσο ανέφερε ότι ο Μασκ έφτασε στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια το 1995, για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, αλλά ποτέ δεν εγγράφηκε στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του εκεί.

Αντίθετα, ανέπτυξε την εταιρεία λογισμικού Zip2, την οποία πούλησε το 1999 για περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο ειδικοί στο μεταναστευτικό δίκαιο που επικαλείται η Washingotn Post είπαν ότι ο Μασκ θα έπρεπε να εγγραφεί σε πλήρες πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να διατηρήσει την άδεια εργασίας ως φοιτητής.

Ο Μασκ δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια που στάλθηκαν σε τέσσερις εταιρείες του, τη SpaceX, την Tesla, το X και την The Boring Company.

Ούτε ο δικηγόρος του Μασκ, Alex Spiro, σχολίασε.

Η Washington Post ανέφερε δύο πρώην συναδέλφους του Μασκ που θυμούνται ότι ο δισεκατομμυριούχος έλαβε άδεια εργασίας στις ΗΠΑ περίπου το 1997.

Ο Μασκ υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ εδώ και χρόνια παρουσιάζει τους μετανάστες ως εισβολείς και εγκληματίες. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του 2017-2021 έλαβε αυστηρά μέτρα για να περιορίσει τόσο τη νόμιμη όσο και την παράνομη μετανάστευση.

Υπόσχεται τις περισσότερες απελάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ, εάν επανεκλεγεί.

Πηγή: skai.gr

