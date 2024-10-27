Γεωργία: Το «Γεωργιανό Όνειρο» απομάκρυνε την πιθανότητα ένταξης της χώρας στην Ε.Ε.

Το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο συγκεντρώνει το 54% στις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Σάββατο στη Γεωργία, μετά την καταμέτρηση των ψήφων σε περισσότερο από το 99% των εκλογικών κέντρων, ανακοίνωσε σήμερα η εκλογική επιτροπή.

Το αποτέλεσμα αποτελεί πλήγμα για τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό. «Δεν αναγνωρίζουμε τα ψευδή αποτελέσματα των κλεμμένων εκλογών», δήλωσε στη διάρκεια της νύκτας του Σαββάτου προς Κυριακή η Τίνα Μποκουτσάβα, επικεφαλής του φιλοευρωπαϊκού Ενωμένου Εθνικού Κινήματος, ενός από τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμμάχησαν ενόψει των εκλογών.

Καταγγέλλοντας «την υφαρπαγή της εξουσίας και συνταγματικό πραξικόπημα» ο Νίκα Γκβαραμία επικεφαλής του κόμματος Akhali διαβεβαίωσε ότι η αντιπολίτευση έχει «αποκρυπτογραφήσει τα σχέδια νοθείας των εκλογών».

Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Γεωργιανό Όνειρο του Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, για αυταρχικές και φιλορωσικές τάσεις και ότι απομακρύνει τη χώρα από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Οι Βρυξέλλες είχαν προειδοποιήσει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει τις πιθανότητες της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ, έναν στόχο τον οποίο η χώρα έχει εγγράψει στο Σύνταγμά της.

Η κυβέρνηση δήλωνε ότι επιθυμεί να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα των 150 εδρών του κοινοβουλίου, κάτι που θα της επιτρέψει να τροποποιήσει το Σύνταγμα της Γεωργίας και, με βάση τα σχέδιά της, να απαγορεύσει τα φιλοδυτικά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η Γεωργία συγκλονίστηκε τον Μάιο από μεγάλες διαδηλώσεις κατά του νόμου περί «ξένης επιρροής», ο οποίος βασίστηκε στη ρωσική νομοθεσία για «τους πράκτορες του εξωτερικού» η οποία χρησιμοποιείται για τη φίμωση της κοινωνίας των πολιτών και οποιασδήποτε μορφής αντιπολίτευσης.

Αμέσως μετά οι Βρυξέλλες πάγωσαν τη διαδικασία ένταξης της Γεωργίας στην ΕΕ και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε Γεωργιανούς αξιωματούχους. Το Τμπιλίσι αντέδρασε απειλώντας «να επανεξετάσεις» τους διπλωματικούς δεσμούς του με την Ουάσινγκτον.

Ακόμη μία πηγή έντασης με τη Δύση αποτελεί η πρόσφατη επικύρωση νομοθεσίας που περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη Γεωργία.

Ο μοναδικός ξένος ηγέτης που αντέδρασε ήδη από χθες ήταν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί το κυβερνών κόμμα για τη «συντριπτική νίκη» του στις εκλογές.

«Οι κάτοικοι της Γεωργίας ξέρουν ποιο είναι το καλύτερο για τη χώρα τους και σήμερα ακούστηκε η φωνή τους» ανέφερε.

Οι εκλογές, τις οποίες παρακολούθησαν διεθνείς παρατηρητές, αμαυρώθηκαν από πολλά περιστατικά, κάποια από τα οποία μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ένα βίντεο που δείχνει έναν καβγά σε εκλογικό κέντρο στο Τμπιλίσι ή συμπλοκές στην έδρα του Ενωμένου Εθνικού Κινήματος.

Εικόνες που μοιάζουν να δείχνουν ανθρώπους να γεμίζουν τις κάλπες στο Σαντάχλο, ένα χωριό στην ανατολική Γεωργία, αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την αντιπολίτευση. Η εκλογική επιτροπή ακύρωσε τις ψήφους στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

