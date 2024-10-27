Εκλογές στις ΗΠΑ: Ρεκόρ προσέλευσης στην πρόωρη ψηφοφορία

Δέκα ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και οι αριθμοί δείχνουν ότι οι Αμερικανοί ψηφίζουν σε ιστορικά επίπεδα. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι στις κρίσιμες πολιτείες, όπως η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα, εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ήδη προσέλθει στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σύμφωνα με την Washington Post, «η αύξηση της προσέλευσης προκύπτει από τη μαζική συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων». Η στρατηγική των Ρεπουμπλικάνων για την ενίσχυση της πρόωρης ψηφοφορίας στις προεδρικές εκλογές φαίνεται να αποδίδει, με την προσέλευση των ψηφοφόρων να σημειώνει ρεκόρ και τους υποστηρικτές του κόμματος να ανταποκρίνονται θετικά στο μήνυμα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «η πρόωρη ψηφοφορία είναι αποδεκτή και σημαντική».

Σε εθνικό επίπεδο, πάνω από 18 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει πρόωρα, είτε αυτοπροσώπως είτε με επιστολική ψήφο.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το 2020 είχε επικρίνει έντονα την πρόωρη ψηφοφορία και είχε ισχυριστεί, χωρίς αποδείξεις, ότι υπήρξε εκτεταμένη απάτη μέσω της επιστολικής ψήφου, άλλαξε στρατηγική. Σε συγκεντρώσεις του, καλούσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν νωρίς, είτε με επιστολική ψήφο είτε με φυσική παρουσία.

Αυτή η αλλαγή στη στάση του Τραμπ αντανακλά την προσπάθεια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να ενισχύσει τη συμμετοχή του, μειώνοντας την εξάρτηση από την προσέλευση την ημέρα των εκλογών, η οποία μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι ενθαρρύνουν συνεχώς τους ψηφοφόρους τους να αξιοποιήσουν την πρόωρη ψηφοφορία. Στη Νεβάδα, που ανήκει στις αμφίρροπες πολιτείες, τα ΜΜΕ αναφέρουν «ότι η συμμετοχή των Ρεπουμπλικάνων είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις εκλογές του 2020».

Οι Ρεπουμπλικάνοι ακολουθούν την ίδια τακτική και στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, όπου με εκδηλώσεις και διαφημίσεις για την σημασία της πρόωρης ψηφοφορία, προσπάθησαν να προσελκύσουν ψηφοφόρους και να ενισχύσουν τη συμμετοχή σε περιοχές που αποτελούν παραδοσιακά προπύργια των Δημοκρατικών.

Παρόλο που η αύξηση της πρόωρης ψηφοφορίας αποτελεί θετική εξέλιξη για τους Ρεπουμπλικάνους, οι ειδικοί προειδοποιούν να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με την Washington Post, «τα δεδομένα της πρόωρης ψηφοφορίας δεν αποκαλύπτουν πάντα την τελική τάση, καθώς δεν αντικατοπτρίζουν ποιοι ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει. Μπορεί οι αριθμοί είναι υψηλοί, είναι όμως ακόμα νωρίς για να προσδιοριστεί πώς θα διαμορφωθεί η τελική προσέλευση».

Οι εκλογικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πρόωρη ψηφοφορία θα συνεχίσει να αυξάνεται την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές και θα ενισχυθεί από τις προσπάθειες και των δύο κομμάτων να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

