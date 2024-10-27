Αμερικανοί βουλευτές προς Μπλίνκεν: Η Τουρκία υπονομεύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Την ανάληψη δράσης απέναντι στην «εμπρηστική ρητορική» του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον συμμάχων του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές σε επιστολή που έστειλαν στον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Τα μέλη του Κογκρέσου υποστηρίζουν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος υπονομεύει τους βασικούς συμμάχους της Ουάσιγκτον, αλλά και τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καταδικάσει τις σχετικές δηλώσεις και ενέργειες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η προώθηση επιβλαβών, αντιδημοκρατικών πολιτικών από τον Ερντογάν και η ευθυγράμμιση του με τον άξονα του κακού επιβαρύνουν τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία συμμορφώνεται με τις νατοϊκές υποχρεώσεις της», τονίζουν οι Αμερικανοί βουλευτές στην επιστολή τους.

Η διακομματική επιστολή που υπογράφεται συνολικά από 24 βουλευτές αποτελεί πρωτοβουλία των νομοθετών Τζος Γκότχαϊμερ και Γκας Μπιλιράκη και στηρίζεται από την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και το Ινστιτούτο FDD Action.

Η επιστολή των Αμερικανών βουλευτών στον Άντονι Μπλίνκεν

«Σας γράφουμε για να εκφράσουμε ξανά τις σοβαρές ανησυχίες μας σχετικά με την πρόσφατη εμπρηστική ρητορική και συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παρόλο που οι σύμμαχοι συχνά διαφωνούν, η πρόσφατη συμπεριφορά του Ερντογάν έχει υπονομεύσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Με τη δημοκρατία να δέχεται επίθεση σε όλο τον κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας οι σύμμαχοι να σταθούν μαζί με εκείνους που πολεμούν στην πρώτη γραμμή τον αυταρχισμό και να καταδικάσουν σθεναρά την αντιδημοκρατική συμπεριφορά που παραβιάζει τις κοινές μας αξίες. Προτρέπουμε την κυβέρνηση να καταδικάσει δημόσια τη ρητορική και τις ενέργειες του προέδρου Ερντογάν που υπονομεύουν την υποστήριξη των βασικών συμμάχων μας στο εξωτερικό, ιδιαίτερα του Ισραήλ.

Στις 9 Ιουλίου 2024, πολλοί από εμάς σας στείλαμε μια επιστολή που περιγράφει τις ανησυχίες μας για τις δηλώσεις του Ερντογάν σχετικά με το Ισραήλ και ζητώντας σας να καταδικάσετε τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στο τρομοκρατικό καθεστώς που ευθύνεται για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Σε αυτή την επιστολή απαριθμήσαμε αρκετά επικίνδυνα και εμπρηστικά σχόλια του Ερντογάν που αποκαλούσαν μεταξύ άλλων τους τρομοκράτες της Χαμάς «μαχητές της ελευθερίας» και χαρακτήριζαν το Ισραήλ «κράτος τρομοκράτη». Από τότε, ο Πρόεδρος Ερντογάν συνέχισε να κάνει δηλώσεις και να προτείνει πολιτικές που υπονομεύουν τις διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες μας. Δυστυχώς αυτές οι ενέργειες προστίθενται σε ένα ιστορικό ευθυγραμμίσεων του Ερντογάν με αυταρχικά και τρομοκρατικά καθεστώτα που αγνοούν τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν είναι απεχθής και η συμπεριφορά του συνεχίζει να υπονομεύει τα συμφέροντα ασφαλείας της Αμερικής στο εξωτερικό, προσφέροντας γόνιμο έδαφος στους αυταρχικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, ο Ερντογάν έχει επιδεινώσει τις διαιρέσεις εντός του ΝΑΤΟ στον τομέα των επιχειρήσεων και της ασφάλειας. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Ερντογάν υποσχέθηκε να εμποδίσει την υπάρχουσα και μελλοντική συνεργασία του ΝΑΤΟ με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένας κρίσιμος και πολύτιμος εταίρος του ΝΑΤΟ, συμβάλλοντας σημαντικά σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η ανταλλαγή πληροφοριών. Η απειλή του Ερντογάν να διακόψει αυτούς τους δεσμούς θα εμπόδιζε το ΝΑΤΟ να λάβει κρίσιμες πληροφορίες τεχνολογίας και άμυνας.

Ενώ συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν έχει συγχρόνως ενισχύσει τους δεσμούς της Τουρκίας με ολοκληρωτικά και αυταρχικά καθεστώτα. Έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα φιλοδοξεί να γίνει μέλος των BRICS, μιας ομάδας που επιδιώκει να ισχυροποιήσει τη διεθνή θέση και επιρροή των αντιπάλων μας, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν. Κανένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ δεν έχει ενταχθεί στους BRICS, δεδομένων των σαφών συγκρούσεων και ανησυχιών για την ασφάλεια.

Λίγες μέρες πριν ταξιδέψει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον «αγαπητό του φίλο» Βλαντιμίρ Πούτιν για να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του για την ενίσχυση των διμερών δεσμών και της συνεργασίας στη Συρία. Δηλώσεις όπως αυτές υπονομεύουν άμεσα την υποστήριξη των ΗΠΑ στην άμυνα της Ουκρανίας ενάντια στην απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας και την αντίθεση στο καθεστώς Άσαντ, το οποίο κάνει ορισμένες από τις χειρότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πλανήτη.

Η προώθηση επιβλαβών, αντιδημοκρατικών πολιτικών από τον Ερντογάν και η ευθυγράμμιση του με τον άξονα του κακού επιβαρύνουν τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία συμμορφώνεται με τις νατοϊκές υποχρεώσεις της. Παρόλο που η διατήρηση της ενότητας του ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη, η πρόσφατη ρητορική του Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ και η φιλικότητα προς τη Ρωσία δεν μπορούν να αγνοηθούν. Προτρέπουμε την κυβέρνηση να καταδικάσει δημόσια τη ρητορική και τις ενέργειες του προέδρου Ερντογάν που υπονομεύουν την υποστήριξη των βασικών συμμάχων μας στο εξωτερικό, ιδιαίτερα του Ισραήλ».

