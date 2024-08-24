Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματευτές της έφτασαν σήμερα στο Κάιρο για να ενημερωθούν για τον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες αφού ο ΟΗΕ προειδοποίησε για τις επιδεινούμενες συνθήκες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα σκοτώθηκαν σήμερα 50 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Θύματα των συγκρούσεων και των πληγμάτων των τελευταίων 48 ωρών παραμένουν στους δρόμους, όπου συνεχίζονται οι μάχες, ή παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, πρόσθεσαν.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα νέο απολογισμό 40.344 νεκρών από την αρχή του πολέμου, με τουλάχιστον 69 ανθρώπους να σκοτώνονται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι περισσότεροι νεκροί είναι γυναίκες και παιδιά.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο και για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα δεν έχουν αποφέρει ακόμη αποτελέσματα.

Εμπόδια για συμφωνία

Ισραηλινοί διαπραγματευτές βρίσκονταν στο Κάιρο την Πέμπτη για να συναντηθούν με μεσολαβητές από τις ΗΠΑ, οι οποίοι παρουσίασαν μια «συμβιβαστική πρόταση» με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφωνίες, με κυριότερα σημεία τριβής την ισραηλινή παρουσία σε στρατηγικής σημασίας περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπως ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις προόδου.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπαναχωρεί σε ζητήματα στα οποία είχε προηγουμένως συμφωνήσει, κάτι που το Ισραήλ αρνείται. Το παλαιστινιακό κίνημα επικρίνει εξάλλου τις ΗΠΑ ότι δεν μεσολαβούν καλή τη πίστει.

Η συνέχιση του πολέμου θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας, σχεδόν το σύνολο των οποίων είναι άστεγοι ή ζουν σε καταφύγια ανάμεσα στα συντρίμμια. Την ίδια ώρα ο υποσιτισμός και οι ασθένειες εξαπλώνονται, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη ζωή των Ισραηλινών ομήρων.

Μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή

Το γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) επεσήμανε χθες Παρασκευή ότι ο όγκος των τροφίμων που εισήλθε στη Γάζα τον Ιούλιο ήταν ο μικρότερος από τον Οκτώβριο, όταν το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στον θύλακα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τον Ιούλιο ο αριθμός των παιδιών που παρουσίαζαν οξύ υποσιτισμό στη βόρεια Γάζα ήταν τριπλάσιος σε σχέση με τον Μάιο. Στο νότιο τμήμα του θύλακα, όπου η πρόσβαση στη βοήθεια είναι μεγαλύτερη και οι συγκρούσεις λιγότερο σφοδρές, ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε επίσης της Παρασκευή ότι ένα βρέφος 10 μηνών έμεινε παράλυτο λόγω της πολιομυελίτιδας. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα της ασθένειας στη Γάζα εδώ και 25 χρόνια, με την ανησυχία πλέον να εντείνεται για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει επιδημία λόγω της απουσίας συνθηκών υγιεινής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

