Ερεύνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ξεκινούν οι ιταλικές αρχές μετά τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Mike Lynch, στο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian, ανοικτά των ακτών του Παλέρμο, στη Σικελία, την Δευτέρα. .

Οι ερευνητές από την τοπική εισαγγελία του Termini Imerese συγκεντρώνουν στοιχεία για μια πιθανή ποινική έρευνα και αύριο αναμένεται να δώσουν συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τα βρετανικά και ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι ιταλικές αρχές «ερευνούν ναυάγιο και πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας»

Η εισαγγελία του Termini Imerese, με επικεφαλής τον Ambrogio Cartosio, ερευνά γιατί το πολυτελές σκάφος ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών κοντά στο Παλέρμο λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας, αναφέρει η «Daily Mail».

Οι ερευνητές εξετάζουν τα αδικήματα της «πολλαπλής ανθρωποκτονίας εξ αμελείας κατά αγνώστων», σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μαρτυρίες για την «αβύθιστη» θαλαμηγό και τα ερωτηματικά

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του Bayesian, Τζιοβάνι Κονσταντίνο, δεν υπήρχε καμία περίπτωση το γιοτ να βυθίστηκε σε 1 λεπτό.

«Μέσω του Marine Traffic διαπιστώσαμε ότι με το που χτυπήθηκε το σκάφος από τον υδροστρόβιλο, η άγκυρά του το τράβηξε και στη συνέχεια μεσολάβησαν 16 μαρτυρικά λεπτά μέχρι τη βύθιση».

Ο Κονσταντίνο μίλησε στην Corriere della Sera για τα αίτια της ναυτικής τραγωδίας στο Παλέρμο, κάνοντας λόγο για έναν «πολύ μακρύ κατάλογο λαθών».

«Οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βρίσκονται στις καμπίνες, το σκάφος δεν έπρεπε να είναι αγκυροβολημένο. Και γιατί το πλήρωμα δεν γνώριζε για την επερχόμενη θαλασσοταραχή; Οι επιβάτες ανέφεραν κάτι παράλογο, ότι δηλαδή η καταιγίδα έφτασε απροσδόκητα, από το πουθενά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλα ήταν προβλέψιμα. Έχω τους μετεωρολογικούς χάρτες εδώ μπροστά μου. Τίποτα δεν ήρθε ξαφνικά» ανέφερε ο επιχειρηματίας.

Παράλληλα, η ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε ενημερώσει πως επρόκειτο να χτυπούσαν ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, δεδομένου μάλιστα ότι δεν είχε βγει ούτε ένας ψαράς εκείνο το βράδυ υπό τον φόβο αυτόν.

Επομένως, πολλά είναι τα καίρια ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, όπως για παράδειγμα το πώς ο καπετάνιος του Bayesian πήρε το ρίσκο να βγει στα ανοιχτά, χωρίς να ανάψει τη μηχανή για να φύγει ή γιατί δεν είχε ανοίξει η καταπακτή διαφυγής την ώρα που χτυπούσε η θαλάσσια δίνη.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές θα επιχειρήσουν να ανασύρουν το σκάφος από τον βυθό της θάλασσας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.