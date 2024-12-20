Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης ή συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, σε διεθνές επίπεδο, στις προοπτικές του τομέα αυτοκινήτου κατά την περίοδο περιβαλλοντικής μετάβασης και στην ανησυχία του αγροτικού τομέα, μετά τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο μεταναστευτικό, στα μέχρι τώρα αποτελέσματα και στο τι άλλο χρειάζεται για να διατεθούν αποτελεσματικά μέσα, με στόχο τη διαχείριση του όλου φαινομένου.

Η Τζόρτζια Μελόνι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν, τέλος, να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία για την αλληλοσυμπλήρωση του ιταλικού Σχεδίου Ματέι για την Αφρική και την ευρωπαϊκή στρατηγική Global Gateway.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

