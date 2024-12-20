Οι πρόεδροι έχουν πάντα γύρω τους ανθρώπους να τους προστατεύουν, αλλά στην περίπτωση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν τα τείχη που είχαν υψωθεί γύρω του από την πρώτη στιγμή της εκλογής του ήταν πολύ υψηλότερα από τα συνηθισμένα, όπως αποκαλύπτουν Δημοκρατικοί βουλευτές, δωρητές και βοηθοί που εργάστηκαν για τον Μπάιντεν και για άλλες κυβερνήσεις. Πάντα υπήρχαν όρια σχετικά με το με ποιον θα μιλήσει ο Μπάιντεν, όρια στο τι του είπαν και όρια στις πηγές πληροφοριών που δεχόταν, αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Ο Λευκός Οίκος προσαρμόστηκε γύρω από τις ανάγκες του νέου ηγέτη. Οι αλληλεπιδράσεις με ανώτερους δημοκρατικούς νομοθέτες και ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου -συμπεριλαμβανομένων ισχυρών γραμματέων όπως ο Λόιντ Όστιν και η Τζάνετ Γέλεν του Υπουργείου Οικονομικών- ήταν σπάνιες ή λιγότερο συχνές. Ορισμένοι νομοθετικοί ηγέτες δυσκολεύτηκαν ακόμα και να επικοινωνήσουν με τον Μπάιντεν σε σημαντικές στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφικής αποχώρησης των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν. Ανώτεροι σύμβουλοι είχαν συχνά ρόλους που ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και νομοθέτες πίστευαν ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να έχει.

Έτσι λειτουργούσε ο Λευκός Οίκος ακόμη και όταν ο πρόεδρος και οι βοηθοί του πίεζαν προς την επανεκλογή του μέχρι την στιγμή του ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιούνιο όπου η πνευματική του οξύνοια μετατράπηκε σε ένα ανυπέρβλητο ζήτημα. Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις τον αντικατέστησε και τελικά ηττήθηκε.

«Καλές μέρες και κακές μέρες»

Η διαφάνεια του προέδρου ήταν δύσκολο να παραβλεφθεί. Ενώ προετοιμαζόταν πέρυσι για τη συνέντευξή του με τον ειδικό εισαγγελέα Robert K. Hur, ο αμερικανός πρόεδρος δεν μπορούσε να θυμηθεί όσα είχε συζητήσει με την ομάδα του. Στις εκδηλώσεις, οι βοηθοί του, του επαναλάμβαναν συχνά οδηγίες, όπως το από πού να μπει ή να βγει από μια σκηνή, κάτι που θα ήταν προφανές για τον μέσο άνθρωπο.

Ο 82χρονος σήμερα Μπάιντεν, λειτουργεί εδώ και καιρό με έναν στενό στενό κύκλο συμβούλων που τον προστατεύει.

Η προστατευτική κουλτούρα μέσα στον Λευκό Οίκο εντάθηκε στο αποκορύφωμα της πανδημίας του Covid. Το προσωπικό του φρόντισε πολύ να τον αποτρέψει από το να κολλήσει τον ιό περιορίζοντας τις προσωπικές αλληλεπιδράσεις μαζί του. Αλλά το κέλυφος που κατασκευάστηκε για την πανδημία δεν αφαιρέθηκε ποτέ πλήρως. Η δομή σχεδιάστηκε επίσης για να εμποδίσει τον Μπάιντεν να κάνει γκάφες ή λάθη που θα μπορούσαν να βλάψουν την εικόνα του, να δημιουργήσουν πολιτικούς πονοκεφάλους ή να ανατρέψουν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Οι στρατηγικές για την προστασία του Μπάιντεν λειτούργησαν σε μεγάλο βαθμό μέχρι τις 27 Ιουνίου, όταν ο Μπάιντεν ήρθε αντιμέτωπος με τον Τραμπ στο debate που είχαν κατά την προεκλογική περίοδο. Πολλοί Δημοκρατικοί πίστεψαν ότι ο Μπάιντεν ήταν σε θέση να δώσει μια μάχη με τον Τραμπ.

Ο Μπάιντεν, στελεχωμένος με συμβούλους από τότε που έγινε γερουσιαστής στα 30 του, ήρθε στον Λευκό Οίκο με μια μικρή ομάδα πολύ πιστών, μακροχρόνιων βοηθών που γνώριζαν τόσο καλά τον ίδιο και την Ουάσιγκτον που μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί πληρεξούσιοι. Δεν ανέχονταν την κριτική για την απόδοση του Μπάιντεν ή την ευρύτερη διαφωνία εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, ειδικά όταν επρόκειτο για την απόφαση του προέδρου να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία.

Ωστόσο, τα σημάδια ότι το πρόγραμμα του Τζο Μπάιντεν έπρεπε να προσαρμοστεί βάση της προχωρημένης ηλικίας του, προέκυψαν από πολύ νωρίς, από τους πρώτους μήνες της θητείας του. Αξιωματούχοι της διοίκησης παρατήρησαν ότι ο πρόεδρος κουραζόταν αν οι συναντήσεις διαρκούσαν πολύ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνει λάθη. Η οδηγία που δόθηκε ήταν σαφής: οι συναντήσεις θα έπρεπε να ήταν σύντομες και εστιασμένες. Ιδανικά, οι συναντήσεις του δεν θα έπρεπε να ξεκινούν πολύ πρωί διότι πολύ πρωί ο Μπάιντεν δεν ήταν στα καλύτερά του, κάτι που ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε.

Εάν ο πρόεδρος δεν αισθανόταν καλά μια ημέρα ακύρωναν όλες τις συναντήσεις του. «Έχει καλές και κακές μέρες και σήμερα ήταν μια κακή μέρα, οπότε θα το αντιμετωπίσουμε αύριο», θυμάται ο πρώην βοηθός.

Ακόμα πιο δύσκολο ήταν να έρθει κάποιος σε επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο για τους πολιτικούς να θέλουν περισσότερο χρόνο με τον πρόεδρο από ό,τι έχουν, ορισμένοι Δημοκρατικοί ένιωσαν ότι στην περίπτωση του Μπάιντεν ήταν σχεδόν αδύνατον να τον συναντήσουν και να μοιραστούν μαζί του τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους.

«Ο Λευκός Οίκος Μπάιντεν ήταν πιο μονωμένος από τους περισσότερους», είπε εκπρόσωπος της Ουάσιγκτον, Άνταμ Σμιθ στην Wall Street Journal περιγράφοντας το πόσο πολύ τον είχε ενοχλήσει που δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο στηνπ περίπτωση του Αφγανιστάν το 2021 κάτι που δεν συνέβαινε επί προεδρίας Ομπάμα.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Δυτικής Βιρτζίνια, Τζο Μάντσιν ο οποίος στη συνέχει ανεξαρτητοποιήθηκε θυμάται ότι σε ένα τετ α τετ με τον Τζο Μπαίντεν παρατήρησε ότι ο πρόεδρος δεν είχε αντοχή και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στο επιτελείο του. Ο Μάντσιν είπε ότι η δουλειά απαιτούσε ένα επίπεδο ενέργειας που δεν ήταν σίγουρος ότι ο Μπάιντεν διέθετε.

«Απλώς σκέφτηκα ότι ίσως ο πρόεδρος μόλις έχασε αυτόν τον αγώνα», είπε σε μια συνέντευξη.

Αντί ο Μπάιντεν να διευθύνει τη συνέχεια, ο Μάντσιν παρατήρησε ότι το προσωπικό του Μπάιντεν έπαιζε πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην καθοδήγηση της ατζέντας του από ό,τι ο ίδιος είχε βιώσει ότι συνέβαινε σε άλλες κυβερνήσεις.

Αντιμετώπιση συμβούλων

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Μπάιντεν και πολλών από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ήταν σχετικά σπάνιες και συχνά είχαν αυστηρή θεματολογία. Τουλάχιστον ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου σταμάτησε να ζητά τηλεφωνήματα με τον πρόεδρο, επειδή ήταν σαφές ότι τέτοια αιτήματα δεν θα ήταν ευπρόσδεκτα, δήλωσε ένας πρώην ανώτερος σύμβουλος του υπουργικού συμβουλίου.

Ένα κορυφαίο μέλος του υπουργικού συμβουλίου συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τον πρόεδρο το πολύ δύο φορές τον πρώτο χρόνο και σπανίως σε μικρότερες ομάδες, είπε ένας άλλος πρώην ανώτερος σύμβουλος του υπουργικού συμβουλίου.

«Μίλησα μαζί του όποτε χρειαζόμασταν την καθοδήγησή του ή τη βοήθειά του», είπε ο Ντένις ΜακΝτόνα, ο υπουργός Υποθέσεων Βετεράνων του Μπάιντεν και πρώην επιτελάρχης του Ομπάμα. «Πολλές φορές ήταν εκείνος που προσέγγιζε εμάς».

Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, είχαν να κάνουν με τους συμβούλους του προέδρου, όχι με τον ίδιο τον πρόεδρο, είπαν κάποιοι από αυτούς.

«Αν είχα κάποιο πρόβλημα ή χρειαζόμουν προσοχή σε κάτι, είχα πολλούς τρόπους για να διερευνήσω και να θίξω το ζήτημα», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Tom Vilsack. «Δεν χρειάζεται πάντα να θίγεται το θέμα στον πρόεδρο».

Ο Vilsack, ο οποίος υπηρέτησε επίσης ως υπουργός Γεωργίας υπό τον Ομπάμα, είπε ότι οι πρόεδροι πρέπει πρωτίστως να εμπλέκονται όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των υπηρεσιών.

Ο Ομπάμα συναντούσε συχνά μικρότερες ομάδες μελών του υπουργικού συμβουλίου για να τελειώσει μια πολιτική συζήτηση, δήλωσαν πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης.Αλλά αυτό δεν γινόταν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Αντίθετα, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου συναντιόνταν συχνότερα μόνα τους ή με ένα μέλος του ανώτερου προσωπικού του προέδρου. Στη συνέχεια, ο ανώτερος σύμβουλος θα έφερνε το θέμα στον πρόεδρο και θα τον ενημέρωνε, δήλωσαν πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Παραδοσιακά, οι πρόεδροι έχουν πιο συχνές αλληλεπιδράσεις με ορισμένους γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου όπως με το Υπουργείο Οικονομικών, την Άμυνα και το Κράτος. Όμως ο Μπάιντεν δεν είχε τόσες συναντήσεις με την υπουργό Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν. Κάποιοι θα περίμεναν να είχαν στενότερες σχέσεις.

Ο Μπέιτς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σχολίασε από την πλευρά του ότι ο Μπάιντεν «εκτιμά βαθιά την τεχνογνωσία και τις συμβουλές της υπουργού Γέλεν» και είναι «ευγνώμων για την υπηρεσία της».

Ο υπουργός Άμυνας, Όστιν είδε επίσης τη στενή του σχέση με τον Μπάιντεν να απομακρύνεται κατά την πάροδο του χρόνου. Ακόμα και τα τελευταία δύο χρόνια -μια περίοδο που οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα απαίτησαν την προσοχή του προέδρου- η πρόσκληση του Όστιν στην καθιερωμένη ενημέρωση ήταν λιγότερο συχνή, σε σημείο όπου σπάνια προγραμματιζόταν μια κατ΄ιδίαν συνάντηση. Όταν δε αυτές πραγματοποιούνταν, ήταν πιο τυπικές εικονικές συναντήσεις, όχι αυτοπροσώπως. Ωστόσο, ο Όστιν μπορούσε πάντα να έχει μια έκτακτη συνάντηση με τον πρόεδρο αν το χρειαζόταν.

Για την περίπτωση του Όστιν, ο Μπέιτς αμφισβήτησε ότι υπήρξε κάποια μείωση στις τακτικές επαφές ή τη συμμετοχή του στις προεδρικές ημερήσιες ενημερώσεις, προσθέτοντας ότι ο Όστιν «είναι μέρος σε αυτές τις ενημερώσεις και επικοινωνούν συχνά».

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε ότι ο Μπάιντεν καλούσε συχνά τον Όστιν στο τηλέφωνο για θέματα που διέφεραν από επείγοντα έως χαμηλότερα σε προτεραιότητα.

Ένα από τα περιστατικά, κατά το δημοσίευμα, που δοκίμασε την πνευματική αντοχή του Μπάιντεν ήταν η συνάντησή του με τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ σχετικά με αυτό που αργότερα θεωρήθηκε «εσκεμμένη» διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι αυτός που πίεσε για τη συνάντηση ήταν ο ίδιος ο Μπάιντεν με την ελπίδα ότι θα αποδείκνυε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν πιο συνεργάσιμος από τον Τραμπ, τότε αντίπαλό του στην προεδρική κούρσα του 2024. Οι συνεδρίες που έγιναν για να προετοιμαστεί ο πρόεδρος διαρκούσαν περίπου τρεις ώρες την ημέρα για περίπου μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνέντευξη, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας πότε ο Μπάιντεν τα κατάφερνε και πότε όχι, αφού δεν μπορούσε να θυμηθεί τα όσα είχε συζητήσει με την ομάδα του στο παρελθόν. Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου απέρριψε ότι ο Μπάιντεν δυσκολεύτηκε λόγω της ηλικίας του να προετοιμαστεί για αυτή τη συνέντευξη.

Τελικά, η συνέντευξη δεν πήγε καλά. Οι γκάφες ήταν πολλές, συμπεριλαμβανομένου του ότι ο Μπάιντεν δεν θυμόταν αρχικά ότι στις προπαρασκευαστικές συνεδρίες του είχαν δείξει το δικό του χειρόγραφο σημείωμα που υποστήριζε την αύξηση των στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.

Απομόνωση

Η ομάδα του Μπάιντεν τον απομόνωσε επίσης κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Το καλοκαίρι του 2023, ένας εξέχων Δημοκρατικός δωρητής διοργάνωσε μια μικρή εκδήλωση για την επανεκλογή του Μπάιντεν. Ο δωρητής σοκαρίστηκε όταν ένας αξιωματούχος της εκστρατείας του Μπάιντεν του είπε ότι οι παρευρισκόμενοι δεν θα μπορούσαν να κάνουν ελεύθερα ερωτήσεις στον Μπαίντεν.

Σε ορισμένες εκδηλώσεις, η εκστρατεία του Μπάιντεν τύπωσε τις προεγκεκριμένες ερωτήσεις σε σημειωματάρια και στη συνέχεια έδωσε στους δωρητές τις κάρτες για να διαβάσουν τις ερωτήσεις. Ακόμη και με όλα αυτά τα βήματα, ο Μπάιντεν δυσκολευόταν, μπερδεύοντας τους δωρητές που γνώριζαν ότι ο Μπάιντεν ήξερε τις ερωτήσεις που θα του γίνονταν εκ των προτέρων.

Ορισμένοι δωρητές είπαν ότι παρατήρησαν πώς το προσωπικό του παρενέβη για να κρύψει τα σημάδια παρακμής. Καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρίας του -και ειδικά αργότερα κατά τη διάρκεια της θητείας του- ο Μπάιντεν βοηθήθηκε από μια μικρή ομάδα βοηθών που επικεντρώθηκαν σε αυτόν με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι όταν ήταν αντιπρόεδρος ή σε σχέση με ό,τι γινόταν με τους προηγούμενους προέδρους.

Αυτοί οι βοηθοί, μεταξύ των οποίων η Annie Tomasini και η Ashley Williams, ήταν συχνά με τον πρόεδρο στα ταξίδια του και έμεναν σε απόσταση ακρόασης ή οπτικής απόστασης. Συχνά του επαναλάμβαναν βασικές οδηγίες, όπως πού να μπει ή να βγει από μια σκηνή.

Μέχρι την προεκλογική εκστρατεία του 2024, οι δημοσκόποι δεν μιλούσαν στον πρόεδρο για τα ευρήματά τους και αντ' αυτού έστελναν σημειώματα που πήγαιναν σε κορυφαίο στέλεχος της εκστρατείας. Άτομα κοντά στον πρόεδρο είπαν ότι ο Μπάιντεν βασιζόταν πολύ στον Μάικ Ντονίλον, έναν από τους βασικούς συμβούλους του που ήταν στον στενό κύκλο. Έχοντας ένα υπόβαθρο στις δημοσκοπήσεις, ο Ντονίλον θα μπορούσε να περάσει πρώτα από κόσκινο τις πληροφορίες και στη συνέχεια να τις παρουσιάσει στον Μπάιντεν.

Αλλά το φετινό καλοκαίρι, οι δημοκρατικοί άρχισαν να ανησυχούν με τον τρόπο που ο Μπάιντεν περιέγραψε μια δημοσκόπηση χαρακτηρίζοντάς την δημόσια την κούρσα ως ανατροπή, όταν οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν τις εβδομάδες μετά την καταστροφική συζήτηση του Ιουνίου έδειχναν σταθερά τον Τραμπ μπροστά. Τότε ανησύχησαν πραγματικά ότι δεν έβλεπε τι συνέβαινε πραγματικά γύρω του. Αυτοί οι φόβοι εντάθηκαν στις 11 Ιουλίου, όταν οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Μπάιντεν συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών με τους Δημοκρατικούς γερουσιαστές, όπου οι σύμβουλοι χάραξαν έναν οδικό χάρτη για τη νίκη του Μπάιντεν. Το μήνυμα από τους συμβούλους ήταν τόσο αποσυνδεδεμένο από τις δημόσιες δημοσκοπήσεις - οι οποίες έδειξαν ότι ο Τραμπ ηγείται του Μπάιντεν σε εθνικό επίπεδο - που έκανε τους Δημοκρατικούς γερουσιαστές δύσπιστους. Αυτό ώθησε τον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Chuck Schumer (D., N.Y.) να μιλήσει απευθείας στον Μπάιντεν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ελπίζοντας να τρυπήσει αυτό που οι γερουσιαστές είδαν ως τοίχο που έστησε ο Ντονίλον για να προστατεύσει τον Μπάιντεν από κακές πληροφορίες.

Στις 13 Ιουλίου, ο Μπάιντεν πραγματοποίησε μια άβολη κλήση με μια ομάδα Δημοκρατικών βουλευτών που ονομαζόταν Συνασπισμός των Νέων Δημοκρατών, με στόχο να τους καθησυχάσει για την ικανότητά του να παραμείνει στην κούρσα. Ο πρόεδρος είπε στους συμμετέχοντες ότι η δημοσκόπηση έδειξε ότι τα πήγαινε καλά. Μάλιστα, θύμωσε όταν αμφισβητήθηκε. Οκτώ ημέρες αργότερα ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.