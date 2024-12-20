Ερευνα της εφημερίδας Haaretz που δημοσιεύθηκε χθες κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό ότι πυροβολεί στα τυφλά κατά αμάχων Παλαιστινίων στον διάδρομο της Νετζαρίμ, την νεκρή ζώνη που δημιουργήθηκε από τον στρατό και η οποία κόβει τον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα από την υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίμαχη αυτή ζώνη, πλάτους επτά χιλιομέτρων, εκτείνεται ανάμεσα στο Ισραήλ και την Μεσόγειο.

Η αριστερή εφημερίδα του Ισραήλ, πολύ επικριτική απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, επικαλείται στην έρευνά της ανώνυμες μαρτυρίες πολλών ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στον διάδρομο της Νετζαρίμ.

«Οι διαταγές ήταν σαφείς: οποιοσδήποτε διασχίζει την γέφυρα για να εισέλθει στον διάδρομο τρώει μια σφαίρα στο κεφάλι», δήλωσε ισραηλινός στρατιώτης στην Haaretz.

Αλλος στρατιώτης αναφέρεται στην ανακοίνωση των ανωτέρων του για την εξόντωση 200 ενόπλων της οργάνωσης Χαμάς, την ώρα που δεν επρόκειτο παρά μόνο για 10.

Μαρτυρίες αφήνουν να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικοί επί του πεδίου διαθέτουν εξαιρετική ελευθερία κινήσεων στην λήψη των αποφάσεών τους.

Ο ισραηλινός στρατός απορρίπτει και αυτές τις μαρτυρίες και απάντησε σήμερα ότι δεν πυροβολεί παρά εναντίον «στρατιωτικών στόχων».

«Ο ισραηλινός στρατός δεν επιτίθεται παρά κατά στρατιωτικών στόχων και ενεργεί με ακρίβεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση που ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε στο AFP. «Σειρά μέτρα λαμβάνεται πριν από τα πλήγματα ώστε να περιορισθεί ο κίνδυνος τραυματισμού αμάχων», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Ολες οι επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας, περιλαμβανομένου του διαδρόμου της Νετζαρίμ, ακολουθούν τις διαδικασίες της εμπλοκής και τις διαταγές που εγκρίνονται από την στρατιωτική ιεραρχία».

Η οργάνωση Χαμάς αντέδρασε επίσης στην έρευνα της Haaretz.

Οι μαρτυρίες των ισραηλινών στρατιωτών αποτελούν «επιπλέον αποδείξεις των εγκλημάτων πολέμου και των επιχειρήσεων εθνοκάθαρσης που συντελούνται κατά συντεταγμένο τρόπο», δηλώνει σε ανακοίνωση η Χαμάς καλώντας τα Ηνωμένα Εθνη και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης «να ερευνήσουν αυτές τις μαρτυρίες και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τερματιστεί η συντελούμενη γενοκτονία στην Λωρίδα της Γάζας» .

