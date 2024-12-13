Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι επανέλαβε ότι στηρίζει τις προσπάθειες των διεθνών μεσολαβητών για τη λήξη των εχθροπραξιών στη Γάζα και για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς. Αναφέρθηκε επίσης στη δραστηριοποίηση της κυβέρνησής της σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως με το πρόγραμμα Food for Gaza.

«H Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη βούληση της χώρας της να εργαστεί υπέρ μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης, η οποία να βασίζεται στην προοπτική των δύο κρατών, όπου το Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο, ειρηνικά και με ασφάλεια.

Τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε εκ νέου στην επιθυμία της κυβέρνησής της να παίξει κύριας σημασίας ρόλο στη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και στη στήριξη της διαδικασίας ενίσχυσης και μεταρρύθμισης των παλαιστινιακών θεσμών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

