Συνεχίζονται οι έρευνες στη Γεωργία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του τουρκικού αεροσκάφους C-130 με τον Τούρκο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επισημαίνει ότι εντοπίστηκε το μαύρο κουτί.

Κατά τη συντριβή του C-130 και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε αυτό σκοτώθηκαν, όπως επιβεβαίωσε και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Yaşar Güler στο X συνοδεύοντας την ανάρτησή του από μια φωτογραφία με τα θύματα.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, μια ομάδα 46 ατόμων στάλθηκε από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μαζί με τις γεωργιανές αρχές.

Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, κατασκευασμένο το 1968, εκτελούσε δρομολόγιο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, όταν συνετρίβη στη Γεωργία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελάτζε, δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με το ατύχημα θα δημοσιευτούν «σταδιακά» σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές.

