Επιστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ζητά τη χορήγηση χάριτος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου που δικάζεται για διαφθορά, έλαβε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιζαάκ Χέρτσογκ.

«Ενώ σέβομαι απόλυτα την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις απαιτήσεις του, πιστεύω ότι αυτή η "υπόθεση" εναντίον του "Μπίμπι", είναι μια πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη», αναφέρει εκτός των άλλων ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου σύμμαχο «ο οποίος έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν».

Επίσης, αναφέρει ότι ο Νετανιάχου είναι ένας «αξιοπρεπής και αποφασιστικός πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου» που τώρα οδηγεί το Ισραήλ στην ειρήνη και ζητά από τον Χέρτζογκ να του δώσει χάρη, να λήξει την «υπόθεση» μια και καλή και να τον αφήσει να «ενώσει το Ισραήλ».

(Σημείωση: Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ πρέπει μέχρι το τέλος Μαρτίου να ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, αλλιώς θα προκηρυχθούν πρόωρές εκλογές. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο δεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου, δεν θα εξασφάλιζε αρκετές έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση εάν διεξάγονταν σήμερα εκλογές).

Στην επιστολή, την οποία δημοσιοποίησε στο Χ ο αρχισυντάκτης της Jerusalem Post, ο Τραμπ υπενθυμίζει διακριτικά στον Ισραηλινό πρόεδρο τη συμβολή του για την εκεχειρία στη Γάζα και την επιστροφή την επιστροφή των ομήρων και στο τέλος τον ευχαριστεί για την προσοχή του σχετικά με το ζήτημα.

President Herzog says he received a signed letter from President Donald Trump urging a pardon for PM Netanyahu. Herzog expressed “great respect” and gratitude for Trump’s support, but reiterated: anyone seeking a pardon must submit a formal request under the rules. pic.twitter.com/nvTUUb5rL7 — Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) November 12, 2025

Ως απάντηση, ο Χέρτσογκ εξέφρασε «μεγάλο σεβασμό» και ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη του Τραμπ, αλλά επανέλαβε: «οποιοσδήποτε επιθυμεί χάρη πρέπει να υποβάλει επίσημο αίτημα σύμφωνα με τους κανόνες».

Πηγή: skai.gr

