Τούρκοι αναλυτές για τη συντριβή του C-130: Εξετάζονται σενάρια πλήγματος από πύραυλο και δολιοφθορά

Για πιθανά σενάρια πλήγματος από πύραυλο και δολιοφθορά κάνουν λόγο Τούρκοι αναλυτές όσον αφορά τη χθεσινή συντριβή του τουρκικού C-130 κατά την οποία σκοτώθηκαν 20 στρατιωτικοί, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα νωρίς το πρωί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα ονόματα και φωτογραφίες των 20 νεκρών.

Όπως ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης, πραγματοποιούνται έρευνες στο σημείο και σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ βρέθηκε 900 μέτρα από το σημείο συντριβής ένα κομμάτι του αεροσκάφους.

Ο πτέραρχος ε.α. Ερντογάν Καρακούς δήλωσε: «Mε το μαύρο κουτί θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το τι έχει προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Θα υπάρχουν οι συνομιλίες εντός του αεροσκάφους. Επίσης, θα κοιτάξουν αν στο μαύρο κουτί υπάρχει κάποιος ήχος, θα δουν το τι ήχος ακούγεται όταν κόβεται η ουρά του αεροσκάφους. Μήπως ακούγεται κάποιος ήχος πλήγματος από κάποιον πύραυλο, μήπως υπάρχει άλλος ήχος που προκαλείται από την «κούραση» του αεροσκάφους και που προκαλεί τη συντριβή». Ακόμη, σημείωσε ότι «εδώ μιλάμε για ξαφνικό δυστύχημα. Καθώς αν υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα οι πιλότοι θα λάμβαναν τα μέτρα τους, όπως για παράδειγμα στο υδραυλικό σύστημα. Όμως στην περίπτωση αυτή κόβεται η ουρά και το αεροσκάφος βγαίνει εκτός ελέγχου!».

Στο μεταξύ, ο στρατιωτικός αναλυτής Μετέ Γιαράρ, δήλωσε από τη μεριά του στο τηλεοπτικό δίκτυο Beyaz TV ότι «με όσους πιιλότους κι αν μιλήσαμε, μας αναφέρουν ότι δεν είναι καθόλου κανονικό το να γίνεται η συντριβή αυτού του αεροσκάφους και να κομματιάζεται σε τρία κομμάτια αέρα. Άρα αυτό βάζει όλα τα σενάρια. Όλα τα σενάρια». Ο Παρουσιαστής απάντησε πως «άρα εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της δολιοφθοράς».

Οι τουρκικές αρχές, οι οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των είκοσι θυμάτων, δεν έχουν γνωστοποιήσει προς το παρόν τις πιθανές αιτίες της συντριβής του αεροπλάνου C-130. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας. Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Σε ερασιτεχνικά βίντεο, που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής, φαίνεται ένα αεροπλάνο το οποίο πέφτει περιστρεφόμενο γύρω από τον εαυτό του και αφήνοντας πίσω του λευκό καπνό, πριν συντριβεί προκαλώντας μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού. Στις εικόνες αυτές, το αεροπλάνο φαίνεται να έχει ήδη διαλυθεί στη διάρκεια της πτώσης του.

‼️The Turkish Defense Ministry reported that a C-130 military transport aircraft, which had taken off from Azerbaijan, crashed in Georgia. pic.twitter.com/04g1T04ilP — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο χθες το απόγευμα για «μάρτυρες», χωρίς πάντως να ανακοινώσει απολογισμό.

Οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην Τουρκία. Ο Τομ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, εξέφρασε επίσης, μετά τη συντριβή, την αλληλεγγύη της χώρας του με την Τουρκία.

Οι γεωργιανές αρχές ανακοίνωσαν πως άρχισαν έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες της συντριβής.

Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.

Προετοιμασίες για διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης και Αιγύπτου

Στο μεταξύ, ο Μανώλης Κωστίδης σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αποκάλυψε χθες ότι η Αθήνα προετοιμάζεται για διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης και Αιγύπτου ώστε να συζητήσουν τις διαφορές τους. Όπως ανέφερε ο Κωστίδης, ο Γεραπετρίτης εκτίμησε ότι έως το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές και θα έχει διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει διάθεση και θα δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα, ενδεχομένως με την υπογραφή κάποιου συνυποσχετικού ή με τη συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών ή τεχνικών κλιμακίων για την επεξεργασία των θέσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.