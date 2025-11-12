Στα... τατουάζ έχουν στραφεί πολλοί Ουκρανοί ως έναν τρόπο για να επουλώσουν τις βαθιές συναισθηματικές πληγές του πολέμου, τιμώντας τους αγαπημένους τους που έχουν πεθάνει ή τα χαμένα σπίτια τους μέσα από ζωντανές εικόνες, λέξεις ή σύμβολα.

«Ένιωθα ότι όταν το αποκτούσα, το παιδί μου θα ήταν πάντα εκεί», είπε στο Reuters, η 66χρονη Ουκρανή συνταξιούχος Ναταλία Λίπεϊ σηκώνοντας το μανίκι της και δείχνοντας το πολύχρωμο τατουάζ της, ένα φτερωτό σπαθί, που συμβολίζει τη μονάδα αεροπορικής επίθεσης στην οποία υπηρέτησε ο γιος της Βίκτορ πριν σκοτωθεί το 2022 πολεμώντας τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι μάχες μαίνονται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τεράστιες εκτάσεις γης έχουν καταστραφεί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για την 31χρονη Έλονα Λελέκο, της οποίας το χωριό στη νότια Ουκρανία παραμένει υπό κατοχή από τις ρωσικές δυνάμεις, οι συντεταγμένες του σπιτιού της που είναι τατουάζ στο χέρι της αποτελούν μια ισχυρή υπενθύμιση της ζωής που άφησε πίσω της.

«Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω εκεί, ή αν θα τα καταφέρω καθόλου... Αλλά ξέρω ότι αυτό το μέρος του σπιτιού μου είναι εδώ», είπε η Λελέκο, η οποία τώρα ζει στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Πριν κάνει το τατουάζ, είπε ότι υπέφερε από εφιάλτες. Οι εφιάλτες έκτοτε έχουν εξαφανιστεί.

Η 35χρονη κάτοικος της περιοχής του Κιέβου, Ταΐσα Κριβοβιάζ, της οποίας ο φίλος σκοτώθηκε πέρυσι πολεμώντας στην ανατολική Ουκρανία, βρήκε παρηγοριά κάνοντας τατουάζ στο σώμα της φράσεις με νόημα: «Κάτω από τα φτερά ενός αγγέλου», έχει γράψει στα ουκρανικά, κάτω από την καρδιά της και «Είμαι δυνατή», στα αγγλικά, στον καρπό της.

Και τα δύο συμβολίζουν το αίσθημα υποστήριξης που είπε ότι ένιωσε από τον πεσόντα διοικητή λόχου, ο οποίος πριν από τον θάνατό του την είχε προτρέψει να μην κλάψει αν σκοτωνόταν.

«Επισκεπτόμουν έναν ψυχολόγο και, ειλικρινά, δεν ένιωσα ούτε το ένα τοις εκατό από την ανακούφιση που ένιωσα όταν έκανα τατουάζ», είπε.

«Ένιωσα πραγματικά ότι τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για την ψυχή μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.