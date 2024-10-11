Βρέθηκε η σορός του Ιρανού στρατηγού που σκοτώθηκε με τον Νασράλα

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε τη σορό του στρατηγού Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου μαζί με τον ηγέτη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα.

"Η σορός του μάρτυρα Αμπάς Νιλφορουσάν βρέθηκε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες", ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η ημερομηνία τόσο του επαναπατρισμού της όσο και της κηδείας θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ο Αμπάς Νιλφορουσάν, ένας από τους κυριότερους διοικητές της Δύναμης Κοντς, της επίλεκτης μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο νότιο προάστιο της Βηρυτού μαζί με τον Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα.

Την 1η Οκτωβρίου οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι οι σχεδόν 200 πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν ένα μέτρο αντιποίνων μετά τη δολοφονία του Νιλφορουσάν, του Νασράλα και του ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, τον Ιούλιο.

'Εκτοτε το Ισραήλ ορκίστηκε ότι θα απαντήσει. Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε ότι η επίθεση θα είναι θανατηφόρα, ακριβείας και εντυπωσιακή", με την Τεχεράνη να απαντά ότι είναι "έτοιμη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

