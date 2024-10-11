Επίθεση με drone σε περιοχή του Κεντρικού Ισραήλ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν να περνούν από τον Λίβανο στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός απόψε, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στο βόρειο και κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ένα από τα «εχθρικά αεροσκάφη» αναχαιτίστηκε.

Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν και κατέρριψαν ένα drone, χωρίς να έχει διευκρινιστεί όμως για ποιον λόγο δεν κατέστη δυνατό να αναχαιτιστεί το δεύτερο.

«Το συμβάν θεωρείται λήξαν», πρόσθεσε ο στρατός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ένας οίκος ευγηρίας στην πόλη Χερτσλιά, βόρεια του Τελ Αβίβ, υπέστη σημαντικές ζημιές κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, υπογραμμίζει.

Στην ενημέρωση των IDF, υπογραμμίζεται ότι διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες επλήγη το κτίριο στην πόλη Χερτσλιά. Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ προκλήθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε συνοικίες της πόλης.

Reports of drones targeting North of occupied Yaffa, delivering a direct hit on a building accompanied by a power outage in Herzliya—looks like they struck exactly where they intended. pic.twitter.com/CG2esd9Lbe — الأخ الكبير (@BIG__Brother7) October 11, 2024

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, χτυπήθηκε κτίριο στη Χερζλίγια, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί αν χτυπήθηκε απευθείας από το drone, ή από τα θραύσματα, μετά την αναχαίτιση.

