Αστροναύτες της NASA μπορεί να αποκλειστούν στο διάστημα - Εξετάζουν αποστολή διάσωσης

Η NASA καθυστέρησε την επιστροφή δύο αστροναυτών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για τρίτη φορά, εγείροντας ανησυχίες ότι το πλήρωμα μπορεί να «αποκλειστεί».

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς είχαν αρχικά προγραμματιστεί για εννέα ημέρες διαμονή, η οποία αναβλήθηκε δύο φορές αυτόν τον μήνα και τώρα βρίσκεται σε απροσδιόριστη ημερομηνία.

Η DailyMail.com μίλησε με ειδικούς που είπαν ότι η NASA θα μπορούσε να αναγκαστεί να εκτοξεύσει μια αποστολή διάσωσης και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το SpaceX του Έλον Μασκ για να την πραγματοποιήσει.

Ο Katsuo Kurabayashi, καθηγητής αεροδιαστημικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης δήλωσε: «Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης με το Starliner, είναι πιθανό η NASA να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ένα εναλλακτικό διαστημόπλοιο, όπως το Crew Dragon του SpaceX, για να φέρει τους αστροναύτες στο σπίτι με ασφάλεια.

Προσθέτει ότι: «Από όσο μπορώ να πω σε αυτό το σημείο, η πρόσφατη καθυστέρηση της αποστολής μόνο τον Ιούλιο δεν θα πρέπει να εγείρει σοβαρές ανησυχίες που θα οδηγήσει σε μια άλλη εξαιρετικά απαιτητική αποστολή διάσωσης ή στη μελλοντική εγκατάλειψη των αποστολών που βασίζονται στο Starliner».

«Αλλά αν αρχίσουν να μιλούν για μια αποστολή διάσωσης τυχαία, θα έδειχνε ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά, δυνητικά απειλητικά για τη ζωή ελαττώματα υλικού που βρέθηκαν με το Starliner».

Η επιστροφή των αστροναυτών αρχικά αναβλήθηκε για τις 14 Ιουνίου και την περασμένη εβδομάδα αναπρογραμματίστηκε για τις 26 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Starliner απογειώθηκε στις 5 Ιουνίου στις 10:52 π.μ. ET από τον διαστημικό σταθμό Cape Canaveral στη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα με διαρροή, που χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί τον Μάιο.

Το Starliner της Boeing, στο οποίο επιβαίνουν οι δύο αστροναύτες ξεκίνησε με μια γνωστή διαρροή που σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν μεγαλύτερη από ένα κουμπί πουκάμισου και αρκετά λεπτή.

Ωστόσο, το Starliner αντιμετώπισε πέντε αστοχίες στους 28 προωθητήρες ελιγμών του, πέντε διαρροές αερίου ηλίου που προοριζόταν να ασκήσει πίεση σε αυτούς τους προωθητήρες και μια αργή προωθητική βαλβίδα που σηματοδοτούσε μη διορθωμένα προβλήματα του παρελθόντος από την εκτόξευση.

