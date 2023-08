Ο κλέφτης στο Βρετανικό Μουσείο «κατέστρεψε ελληνικά χρυσά κοσμήματα» Κόσμος 12:18, 26.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος των επιτρόπων διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν επιβεβαίωσε πως περίπου 2.000 αντικείμενα πιστεύεται ότι έχουν κλαπεί από το ίδρυμα