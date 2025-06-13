Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κάλεσε το Ιράν και το Ισραήλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να κάνουν άμεσα βήματα αποκλιμάκωσης, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Σε μήνυμά του, χαρακτήρισε τις επιθέσεις που σημειώθηκαν «ανησυχητικές» και προειδοποίησε ότι «η περαιτέρω κλιμάκωση δεν ωφελεί κανέναν στην περιοχή».

«Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «τώρα είναι η στιγμή για ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και επιστροφή στη διπλωματία». Ο Στάρμερ ανέφερε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε επικοινωνία με διεθνείς εταίρους προκειμένου να συμβάλει σε μια ειρηνική διευθέτηση της κρίσης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, επανέλαβε την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης, προειδοποιώντας πως η κατάσταση συνιστά «σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτή είναι μια επικίνδυνη στιγμή και καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε ο κ. Λάμι.



