Το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ εξέλεξε για πρώτη φορά βουλευτή, με τον Λι Άντερσον να διατηρεί την έδρα που κέρδισε το 2019 όταν όμως ήταν μέλος του Συντηρητικού Κόμματος. Ο Άντερσον εγκατέλειψε τους Τόρις και εντάχθηκε στο Reform UK νωρίτερα φέτος.

Το Reform UK προβλέπεται να εξασφαλίσει 13 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, σύμφωνα με το exit poll που μετέδωσαν νωρίτερα τα δίκτυα BBC, ITV και Sky News.

Ο ηγέτης του κόμματος Νάιτζελ Φάρατζ θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα κερδίσει την έδρα στο Κλάκτον του Έσσεξ και να εκλεγεί έτσι βουλευτής έπειτα από επτά αποτυχημένες απόπειρες στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

