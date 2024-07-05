Την νέα εποχή στο Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχεται ο βρετανικός τύπος μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν σήμερα Παρασκευή.
Η εφημερίδα Guardian κυκλοφορεί με τον τίτλο "Labour landslide" περιγράφοντας την συντριπτική νίκη των Εργατικών.
Tomorrow’s @guardian.— Owen Gibson (@owen_g) July 4, 2024
⏰ 1am edition.. pic.twitter.com/9jQYygpI3U
Η Sun επέλεξε να δώσει έμφαση στη νίκη των Εργατικών με τον εκλογικό χάρτη και μια πρώτη σελίδα με την ένδειξη «Η Βρετανία γίνεται κόκκινη».
Η Daily Mirror έχει μια ολοσέλιδη φωτογραφία του ηγέτη των Εργατικών και της συζύγου του καθώς ψήφιζαν την Πέμπτη, με τον τίτλο: «KEIR WE GO».
Friday's front page: Keir we go https://t.co/KMP5VVqRdN#GeneralElection2024 #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/HcqBOwsZmI— The Mirror (@DailyMirror) July 4, 2024
Εν τω μεταξύ, η Daily Express κυκλοφορεί με τον τίτλο«Συντριπτικό χτύπημα στο κόμμα των Τόρις στις εκλογές» με μια φωτογραφία του αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος Ρίσι Σούνακ και της συζύγου του.
- Στάρμερ στην πρώτη επινίκια ομιλία του: «Ο κόσμος μίλησε, είναι έτοιμος για αλλαγή, ήρθε η ώρα να ανταποκριθούμε»
- «Πολιτικός μετεωρίτης» η πρόβλεψη του exit poll στη Βρετανία - Θρίαμβος για Κιρ Στάρμερ και Εργατικούς, ιστορική ήττα για Σούνακ
- Βρετανικές εκλογές: Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ εξέλεξε τον πρώτο του βουλευτή
