Την νέα εποχή στο Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχεται ο βρετανικός τύπος μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν σήμερα Παρασκευή.

Η εφημερίδα Guardian κυκλοφορεί με τον τίτλο "Labour landslide" περιγράφοντας την συντριπτική νίκη των Εργατικών.

Η Sun επέλεξε να δώσει έμφαση στη νίκη των Εργατικών με τον εκλογικό χάρτη και μια πρώτη σελίδα με την ένδειξη «Η Βρετανία γίνεται κόκκινη».

Η Daily Mirror έχει μια ολοσέλιδη φωτογραφία του ηγέτη των Εργατικών και της συζύγου του καθώς ψήφιζαν την Πέμπτη, με τον τίτλο: «KEIR WE GO».

Εν τω μεταξύ, η Daily Express κυκλοφορεί με τον τίτλο«Συντριπτικό χτύπημα στο κόμμα των Τόρις στις εκλογές» με μια φωτογραφία του αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος Ρίσι Σούνακ και της συζύγου του.

