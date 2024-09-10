Μπλίνκεν: «Απρόκλητη και αδικαιολόγητη» η δολοφονία της Αμερικανίδας ακτιβίστριας

«Απρόκλητη και αδικαιολόγητη» χαρακτήρισε σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν τη δολοφονία της Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, της τουρκικής καταγωγής Αμερικανίδας ακτιβίστριας που σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων σε διαδήλωση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη την περασμένη εβδομάδα, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι το συμβάν δείχνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να προβούν σε ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές στους κανόνες εμπλοκής τους.

«Κανείς δεν πρέπει να πυροβολείται και να σκοτώνεται επειδή συμμετέχει σε μια διαδήλωση», τόνισε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, στην πιο σκληρή κριτική του που έχει κάνει δημόσια μέχρι σήμερα κατά του ισραηλινού στρατού.

«Κατά την κρίση μας, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να κάνουν κάποιες θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που επιχειρούν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους κανόνες εμπλοκής τους», σημείωσε.

Λίγο νωρίτερα σήμερα οι IDF - ο ισραηλινός στρατός - ανακοίνωσαν ότι ο θάνατος της Εϊγκί, πιθανότητα προήλθε από ακούσια ισραηλινά πυρά. Ο στρατός συμπλήρωσε πως έστειλε αίτημα για τη διενέργεια νεκροψίας της 26χρονης Εϊγκί.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Εϊγκί σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση κατά του εβραϊκού εποικισμού στην Μπέιτα, κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που κατέχει από το 1967 το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

