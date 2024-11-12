Βρετανία: Χάπι κατά του καπνίσματος θα χορηγεί το αγγλικό σύστημα υγείας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα χάπι που βοηθά δραστικά στο κόψιμο του τσιγάρου θα αρχίσει να χορηγεί σε δεκάδες χιλιάδες καπνιστές το αγγλικό σύστημα δημόσιας υγείας NHS.

Η δραστική ουσία βαρενικλίνη δύναται να είναι πιο αποτελεσματική από τις τσίχλες ή τα έμπλαστρα νικοτίνης και εξίσου αποτελεσματική με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, σύμφωνα με το NHS England.

Το χάπι θα λαμβάνεται σε καθημερινή βάση, με την ελπίδα ότι θα εξαλείψει τόσο την εξάρτηση από τη νικοτίνη όσο και τα συμπτώματα στέρησης.

Πιστεύεται ότι θα βοηθήσει πάνω από 85.000 ανθρώπους το χρόνο και θα αποτρέψει έως και 9.500 θανάτους την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου UCL.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομήσει περίπου μισό δισεκατομμύριο λίρες στο NHS Αγγλίας, χρήματα που δαπανώνται για τη θεραπεία νοσημάτων που συνδέονται με το κάπνισμα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του NHS England Αμάντα Πρίτσαρντ χαρακτήρισε το γενόσημο χάπι «φάρμακο που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού» στη μάχη κατά του τσιγάρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.