Οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφαλίζουν τον έλεγχο σε Λευκό Οίκο, Γερουσία και Βουλή - Χωρίς εμπόδια ο Τραμπ θα προωθεί την ατζέντα του

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου όταν αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, προέβλεψε τη Δευτέρα το Decision Desk HQ, επιτρέποντάς του να προωθήσει την ατζέντα μείωσης των φόρων και συρρίκνωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν ήδη εξασφαλίσει πλειοψηφία στη Γερουσία των ΗΠΑ με έδρες τουλάχιστον στο 52-46, προέβλεψε η Edison Research, και η DDHQ προβλέπει ότι θα κατέχουν τουλάχιστον 218 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με οκτώ έδρες να μην έχουν ακόμη κλειδώσει.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του (2017-2021), το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ ήταν οι σαρωτικές φοροελαφρύνσεις που πρόκειται να λήξουν το επόμενο έτος.

Η εν λόγω νομοθεσία και ο νόμος για τις επενδύσεις στις υποδομές ύψους 1 τρισ. δολαρίων που υπέγραψε ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήρθαν σε περιόδους κατά τις οποίες τα κόμματα έλεγχαν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών που τα σώματα ήταν μοιρασμένα ο Μπάιντεν δυσκολεύτηκε στην επικύρωση νόμων και το Κογκρέσο αγωνίστηκε να εκτελέσει και την πιο βασική του λειτουργία, δηλαδή να παράσχει τα χρήματα που απαιτούνται για να κρατήσει σε λειτουργία την ομοσπονδιακή δημόσια διοίκηση.

Η επιρροή του Τραμπ στο κόμμα και ιδιαίτερα στους σκληροπυρηνικούς του ήταν πολύ πιο σταθερή - όπως αποδεικνύεται από την επιτυχία του νωρίτερα φέτος να μπλοκάρει μια διακομματική συμφωνία που θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια των συνόρων.

Η εξουσία του θα υποστηρίζεται επίσης από το Ανώτατο Δικαστήριο με πλειοψηφία 6-3 που περιλαμβάνει τρεις δικαστές που διόρισε ο ίδιος.

Το σημερινό Κογκρέσο έχει να αντιμετωπίσει τις προθεσμίες του τέλους του έτους για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο της λειτουργίας της δημόσιας ομοσπονδιακής διοίκησης τα Χριστούγεννα και να παραταθεί η εξουσία δανεισμού της Ουάσινγκτον ώστε να αποφευχθεί μια ιστορική χρεοκοπία.

Ένα πιθανό σενάριο είναι η ψήφιση προσωρινών νομοσχεδίων για να δοθεί στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ ο λόγος για αυτά τα δύο αμφιλεγόμενα θέματα όταν αναλάβει την εξουσία από την κυβέρνηση Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου. Το νέο Κογκρέσο συγκαλείται στις 3 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.