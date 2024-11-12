Ισραήλ: Διπλωματικό επεισόδιο Παρισιού – Τελ Αβίβ – Συνελήφθησαν Γάλλοι αστυνομικοί

Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Παρισιού και Τελ Αβίβ μετά τη σύλληψη δύο Γάλλων αστυνομικών στην Ιερουσαλήμ. O Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό (φωτογραφία) κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ στο Παρίσι Ζόσουα Ζάρκα για να τον επιπλήξει μετά από το περιστατικό που συνέβη σε μια γαλλική εκκλησία στην Ιερουσαλήμ την περασμένη εβδομάδα.

Την Πέμπτη, Ισραηλινοί αστυνομικοί συνέλαβαν δύο Γάλλους αστυνομικούς με διπλωματικές βίζες κατά τη διάρκεια συμπλοκής ενόψει της επίσκεψης του Μπαρό στην εκκλησία του Ελαιώνα στο Όρος των Ελαιών. Μια γαλλική ανακοίνωση ανέφερε ότι «χωρίς να έχουν εξουσιοδοτηθεί να το πράξουν, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας εισήλθαν στο σημείο οπλισμένες. Ο υπουργός δεν ήθελε να επισκεφθεί τον χώρο υπό αυτές τις συνθήκες».



Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι δύο φρουροί ασφαλείας συνελήφθησαν αφού αρνήθηκαν να ταυτοποιηθούν, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι αφού έδειξαν τα διπλωματικά τους δελτία ταυτότητας. Η Γαλλία είπε ότι οι δύο άνδρες, προσωπικό του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από παρέμβαση του Μπαρό.

Πηγή: skai.gr

